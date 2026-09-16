Ấn Độ nêu ba nguyên tắc định hướng quan hệ với Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc cần được định hướng với ba nguyên tắc xuyên suốt là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lợi ích chung và tôn trọng sự nhạy cảm của nhau.

Ngày 15/9, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết Thủ tướng Modi đã nêu các mối quan ngại cốt lõi của New Delhi và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lợi ích cơ bản của nhau.

Nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ ba nguyên tắc trên, nhà lãnh đạo Ấn Độ đồng thời khẳng định hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới là điều kiện thiết yếu để phát triển bền vững quan hệ song phương.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nước tái khẳng định cam kết giải quyết vấn đề biên giới trên cơ sở tầm nhìn chiến lược, chính trị dài hạn, hướng tới một giải pháp công bằng, hợp lý và cùng có lợi.

New Delhi nhấn mạnh vấn đề này cần được xử lý thông qua các nỗ lực ngoại giao mang tính xây dựng và bền vững, có tính đến lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục mở rộng đồng thuận về các vấn đề khu vực và toàn cầu, tăng cường hợp tác ứng phó với những thách thức chung./.

Lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề biên giới Ngày 12/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước.