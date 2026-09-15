Trung Quốc có hơn 850 triệu người trong độ tuổi lao động

Trung Quốc sẽ duy trì nguồn nhân lực tương đối dồi dào và tiếp tục nỗ lực xây dựng một xã hội thân thiện với việc sinh con.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại buổi họp báo ngày 14/9, ông Lôi Hải Triều (Lei Haichao), Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, cho biết mặc dù tổng dân số nước này đã giảm trong 4 năm liên tiếp, nhưng nước này vẫn có 1,405 tỷ dân và sẽ tiếp tục là một nước lớn về dân số trong những năm tới. Với hơn 10 triệu sinh viên nhập học các trường cao đẳng và đại học mỗi năm trong bối cảnh lĩnh vực giáo dục đại học bùng nổ, Trung Quốc đang xây dựng lực lượng lao động ngày càng mở rộng và có trình độ chuyên môn cao.

Số liệu chính thức cho thấy tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc có khoảng 851,36 triệu người trong độ tuổi từ 16 đến 59 và nhóm này có thời gian đi học trung bình là 11,3 năm, tăng 0,1 năm so với năm trước đó.



Theo quan chức trên, số lượng trẻ sơ sinh hằng năm của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức khoảng 8 triệu trẻ, bất chấp xu hướng giảm chung. So với các quốc gia phát triển và đang phát triển khác, rất ít nước có mức sinh ở ngưỡng này, vì vậy Trung Quốc sẽ vẫn có lực lượng lao động tương đối dồi dào trong tương lai. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp thân thiện với việc sinh con nhằm giảm bớt gánh nặng liên quan đến sinh nở, nuôi dạy và giáo dục con cái.

Trong số các chính sách hỗ trợ sinh sản mới nhất có việc triển khai trợ cấp sinh sản - chính sách đã mang lại lợi ích cho hơn 30 triệu gia đình - và việc thành lập gần 12.600 phòng khám chăm sóc thai kỳ sớm trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá sức khỏe.

Ông Lôi Hải Triều cho biết trong 5 năm tới, nước này sẽ nỗ lực hơn nữa để tích hợp các dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà trẻ và mẫu giáo, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các đơn vị sử dụng lao động trong việc thành lập thêm các cơ sở trông trẻ thuận tiện với chi phí hợp lý.

Theo kế hoạch y tế quốc gia được công bố vào tháng 7 dành cho giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), một trong những mục tiêu của Trung Quốc là tăng tỷ lệ trẻ em từ 3 tuổi trở xuống được gửi tại các cơ sở chăm sóc trẻ (nhà trẻ) thêm 6 điểm phần trăm.

Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết nước này đã xây dựng được hệ thống dịch vụ y tế lớn nhất thế giới. Là một phần trong nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện suốt cuộc đời, các ưu tiên trong những năm tới bao gồm cải thiện dịch vụ chăm sóc nhi khoa và phát triển trẻ thơ, cũng như xây dựng thêm nhiều bệnh viện thân thiện với trẻ em./.

Trung Quốc đặt mục tiêu tái tuyển dụng 25 triệu lao động Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát dưới 5,5% và triển khai các khóa đào tạo nghề có trợ cấp cho hơn 50 triệu người, trong đó có 17,5 triệu lao động nhập cư.