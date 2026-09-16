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Chính phủ Thụy Sĩ chi hơn 4 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Ngoài việc cho mua chiến đấu cơ F-35, ngân sách cũng dành cho việc mua đạn dược phục vụ các hệ thống phòng không mặt đất tầm xa và tầm trung, cùng các hệ thống hỗ trợ hỏa lực gián tiếp tầm trung.

Anh Hiển

Ngày 15/9, Hạ viện Thụy Sĩ đã thông qua dự thảo về lực lượng vũ trang do chính phủ đề xuất, không sửa đổi nội dung, trong đó có khoản ngân sách bổ sung để mua máy bay chiến đấu F-35.

Trước đó, dự thảo này đã được Thượng viện thông qua.

Tổng cộng, Chính phủ Thụy Sĩ đề nghị Quốc hội phê duyệt các khoản tín dụng cam kết khoảng 3,4 tỷ franc (khoảng 4,2 tỷ USD) cho quân đội, gồm 2,4 tỷ franc dành cho mua sắm quốc phòng, 562 triệu franc cho các dự án cơ sở hạ tầng và 394 triệu franc bổ sung để mua chiến đấu cơ F-35.

Ngân sách cũng dành cho việc mua đạn dược phục vụ các hệ thống phòng không mặt đất tầm xa và tầm trung, cùng các hệ thống hỗ trợ hỏa lực gián tiếp tầm trung, nhằm tăng cường khả năng duy trì tác chiến của lực lượng vũ trang.

Sau khi dự thảo được thông qua, đảng Nhân dân Thụy Sĩ và đảng Tự do Cấp tiến cho rằng việc nhanh chóng bổ sung kho dự trữ đạn dược là cần thiết. Trong khi đó, các đảng trung tả bày tỏ lo ngại về nguồn kinh phí cho các khoản bổ sung.

Bà Linda De Ventura thuộc đảng Dân chủ Xã hội cảnh báo ngân sách được thông qua một cách “vội vàng."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Martin Pfister cho biết chính phủ sẽ sớm đưa ra tuyên bố về vấn đề sử dụng ngân sách, thay vì chờ đến tháng 12./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Máy bay chiến đấu F-35 #Ngân sách #Thụy Sĩ Thụy Sĩ
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