Quân đội Pháp tăng tốc chuẩn bị cho xung đột cường độ cao

Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn, Pháp đang đẩy mạnh quá trình chuẩn bị quân sự nhằm sẵn sàng đối phó với một cuộc xung đột quy mô lớn nguy cơ xảy ra.

Việc cập nhật Luật lập trình quân sự (LPM) giai đoạn 2024-2030 phản ánh rõ quyết tâm này, với trọng tâm là tăng cường khả năng tác chiến thực tế thay vì mở rộng quy mô lực lượng.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Pháp sẽ phân bổ hơn 12 tỷ euro trong tổng ngân sách 36 tỷ euro để đầu tư vào đạn dược, huấn luyện và năng lực triển khai trên bộ. Dự luật điều chỉnh LPM dự kiến được trình lên Hội đồng Bộ trưởng, đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng của nước này.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu ưu tiên, Paris buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Một số chương trình lớn đã bị hoãn hoặc hủy bỏ, như dự án thiết bị bay không người lái Eurodrone hay drone Patroller của Safran. Việc tăng quân số và mở rộng trang bị cũng sẽ phải chờ đến giai đoạn tiếp theo. Thay vào đó, chính phủ tập trung củng cố lực lượng hiện có, nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngắn nhất.

Trong ngắn hạn, các khoản đầu tư sẽ ưu tiên cho việc bảo vệ lực lượng, đặc biệt là hệ thống phòng không và chống thiết bị bay không người lái, với ngân sách gần 2 tỷ euro. Đồng thời, năng lực tác chiến trong môi trường điện tử cũng được tăng cường đáng kể. Bên cạnh đó, quân đội Pháp đang thúc đẩy hiện đại hóa thông qua việc mở rộng sử dụng drone, đạn điều khiển từ xa và năng lực tấn công tầm xa.

Ngân sách trang bị quân sự cũng tăng mạnh. Riêng năm 2026, Tổng cục Vũ trang Pháp dự kiến đặt hàng gần 31 tỷ euro thiết bị, tăng đáng kể so với các năm trước. Điều này cho thấy tốc độ tái vũ trang đang được đẩy nhanh để đáp ứng yêu cầu mới của chiến tranh hiện đại.

Một trong những trụ cột của chiến lược này là tăng cường dự trữ đạn dược.

Trong giai đoạn 2026-2030, Pháp sẽ chi thêm 8,5 tỷ euro cho tên lửa và đạn pháo, nâng tổng chi lên hơn 26 tỷ euro cho toàn bộ giai đoạn LPM. Đây là mức đầu tư chưa từng có trong nhiều thập kỷ, đặc biệt khi lĩnh vực này trước đây thường bị cắt giảm ngân sách. Dự kiến, số lượng nhiều loại đạn dược sẽ tăng mạnh, từ đạn điều khiển từ xa, bom dẫn đường cho đến ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Bên cạnh đó, khoảng 2 tỷ euro sẽ được dành cho việc cải thiện công tác chuẩn bị tác chiến, với mục tiêu giúp binh sỹ luyện tập nhiều hơn và sát thực tế hơn. Đối với lục quân, ngân sách bổ sung 1,7 tỷ euro sẽ được sử dụng để tăng cường hỏa lực, bảo vệ lực lượng, hỗ trợ chuyên biệt và hậu cần./.

