Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt: Niềm tin và kỳ vọng từ Thụy Sĩ

Việc Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt là bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, điều hành đất nước.

Đây là khẳng định của bà Rachel Nguyen Isenschmid, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Geneva mới đây.

Là người tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu kết nối và hợp tác tài chính song phương giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, bà Rachel Nguyen Isenschmid đánh giá việc Quốc hội Việt Nam bầu ra các vị trí lãnh đạo mới đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với góc nhìn của một tổ chức thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, SVEF kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục duy trì định hướng ổn định, minh bạch và cải cách mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư, tài chính, công nghệ và phát triển bền vững.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, và vai trò của các chính sách mang tính dài hạn, nhất quán sẽ là yếu tố then chốt.

SVEF tin tưởng rằng với đội ngũ lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác quốc tế, trong đó có các mối quan hệ chiến lược với các đối tác như Thụy Sĩ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn, tri thức và công nghệ được lưu chuyển hiệu quả.

Trong những năm qua, SVEF liên tục tổ chức các sự kiện nhằm đưa Việt Nam tới gần với Thụy Sĩ và ngược lại. Bà Rachel Nguyen Isenschmid cho rằng hai bên cần đẩy mạnh các chương trình củng cố liên kết song phương, nhất là khi Việt Nam và Thụy Sĩ đang hướng tới dấu mốc 55 năm thiết lập ngoại giao đầy ý nghĩa.

Bà Rachel Nguyễn Isenschmid - Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam (SVEF) trong một buổi làm việc tại Vĩnh Long tháng 7/2025. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Đại diện SVEF nhấn mạnh đây không chỉ là thời điểm để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua mà còn để định hình những bước đi chiến lược cho tương lai, trong đó có thể tập trung vào ba định hướng chính.

Thứ nhất, tăng cường đối thoại chính sách và hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Việc thúc đẩy các hiệp định thương mại và hợp tác song phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng dài hạn.

Thứ hai, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thông qua các diễn đàn như SVEF, các chương trình xúc tiến thương mại, và hợp tác giữa các trung tâm tài chính, công nghệ của hai nước.

Đây là cầu nối thiết thực giúp doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về thị trường, nhu cầu và cơ hội hợp tác.

Thứ ba, đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và trao đổi giáo dục, vì con người luôn là yếu tố cốt lõi trong mọi mối quan hệ bền vững. Các chương trình hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài.

Bà Rachel Nguyen Isenschmid bày tỏ tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư, cũng như sự đồng hành của các tổ chức như SVEF, quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và mang lại giá trị lâu dài cho cả hai quốc gia./.

