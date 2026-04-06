Thương lượng với hacker - Nghề mới trong thế giới số

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng bằng ransomware (mã độc tống tiền) ngày càng gia tăng, một mắt xích mới trong hệ sinh thái an ninh mạng đang nổi lên: đội ngũ chuyên gia thương lượng tiền chuộc.

Họ sử dụng đủ chiêu thức, từ đóng vai nhân viên công nghệ thông tin (IT) non tay đến kéo dài nhịp trao đổi với hacker, giành từng giây quý giá để bảo vệ lợi ích công ty. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài từ 3 ngày đến 3 tuần và thường diễn ra qua nhiều kênh, trong đó có email, TOX.chat (một nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ mã hóa đầu cuối)



Theo phóng viên TTXVN tại London, các tập đoàn an ninh mạng lớn như Palo Alto Networks và Sophos đã ghi nhận nhu cầu tăng cao đối với dịch vụ thương lượng tiền chuộc.

Các nhà bán lẻ của Anh như Marks & Spencer và Harrods cùng nhà sản xuất ôtô Jaguar Land Rover từng là nạn nhân của hacker vào năm ngoái, trong đó Jaguar Land Rover thiệt hại hơn 260 triệu bảng. Theo Sophos, hầu hết hacker yêu cầu tiền chuộc khoảng 1-2% doanh thu của công ty.



Điều đáng lưu ý là nhiều chuyên gia thương thảo đến từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc lĩnh vực tài chính, nhờ vậy họ vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng chuyên nghiệp để ứng phó với các mối đe dọa mạng.

Vai trò của họ không chỉ giới hạn ở việc giảm thiểu tổn thất cho doanh nghiệp, mà còn bao gồm việc nhận diện đối tượng tấn công, xác định ví tiền điện tử và địa chỉ IP, từ đó góp phần bảo vệ an ninh mạng một cách toàn diện.

Ông Don Wype thuộc công ty an ninh mạng Digital Mint cho biết, các hacker thường rất trẻ và hành vi thiếu chín chắn, thậm chí có những trường hợp kỳ lạ như hacker gửi bánh kèm thư cảm ơn sau khi nhận tiền chuộc, phản ánh thực tế vừa phức tạp vừa bất ngờ của thế giới ransomware.



Thực tế cho thấy, việc huy động chuyên gia thương lượng không chỉ giúp doanh nghiệp ứng phó kịp thời với các cuộc tấn công mạng, mà còn thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực an ninh mạng.



Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hacker không bị ràng buộc bởi các điều khoản pháp lý thông thường, và luôn tồn tại nguy cơ vi phạm cam kết. Ông Jonathan Kewley, đối tác kiêm đồng Chủ tịch bộ phận công nghệ toàn cầu tại Clifford Chance, cảnh báo: “Chuẩn bị và lập kế hoạch là rất quan trọng ngay sau một vụ tấn công mạng, để các bước tiếp theo tuân thủ đúng các quy định, vốn là một mê cung pháp lý.”



Sự xuất hiện của đội ngũ chuyên gia thương lượng phản ánh một thực tế: trong thế giới số, khủng hoảng không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn đòi hỏi năng lực lãnh đạo, khả năng ứng biến và phối hợp đa ngành. An ninh mạng giờ đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật đơn thuần, mà là một phần thiết yếu trong chiến lược quản trị rủi ro toàn cầu./.

