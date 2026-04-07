Nổ súng gây thương vong bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, một vụ đấu súng đã xảy ra bên ngoài khu vực Lãnh sự quán Israel tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/4.

Vụ việc khiến hai cảnh sát bị thương nhẹ, trong khi một kẻ tấn công bị tiêu diệt và 2 đối tượng còn lại bị thương.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ đấu súng kéo dài khoảng 10 phút giữa cảnh sát và nhóm 3 kẻ tấn công bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul vào chiều 7/4 theo giờ địa phương.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế tình hình và vô hiệu hóa một trong các đối tượng tấn công.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đối tượng di chuyển bằng xe thuê từ thành phố Izmit, cách khu vực Lãnh sự quán khoảng 86km.

Bộ Nội vụ nước này xác nhận đối tượng bị tiêu diệt có liên hệ với một tổ chức bị coi là khủng bố, song chưa công bố cụ thể. Hai đối tượng còn lại là anh em, trong đó một người có tiền án liên quan đến ma túy.

Hiện chưa rõ mục tiêu trực tiếp của vụ tấn công có phải là Lãnh sự quán Israel hay không.

Theo một nguồn tin, các cơ quan đại diện ngoại giao của Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trong khu vực đã được sơ tán “vì lý do an ninh” ngay sau khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng nổ ngày 7/10/2023.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án vụ việc là một “cuộc tấn công hèn hạ,” đồng thời khẳng định Ankara sẽ tiếp tục đấu tranh chống mọi hình thức khủng bố và không để các hành động khiêu khích làm ảnh hưởng đến môi trường an ninh trong nước.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết các cơ quan đại diện của Israel ở nước ngoài đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các mối đe dọa và tấn công khủng bố.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cũng lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ quan ngại về các hành vi nhằm vào các cơ quan ngoại giao.

Văn phòng công tố thành phố Istanbul đã mở cuộc điều tra vụ việc. Mạng lưới phát thanh truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ một số đối tượng khác bị nghi có liên quan.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận tổ chức đứng sau vụ tấn công, song truyền thông địa phương cho rằng nhóm đối tượng tấn công có thể là thành viên của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Hồi tháng 12/2025, các thành viên IS đã nổ súng vào cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại Yalova, cách Istanbul khoảng 90km về phía Đông Nam, khiến 3 sỹ quan thiệt mạng và 9 người bị thương./.

