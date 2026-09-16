“Mở” hướng sinh kế mới, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo

Ngày 16/9, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã phối hợp cùng Tổ chức Soi Dog Foundation và Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ 5.

Chương trình thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia về thú y, y tế công cộng, phát triển kinh tế bền vững, cùng đông đảo đại diện các hộ đang trong quá trình chuyển đổi từ kinh doanh, giết mổ thịt chó, mèo tại 14 phường thí điểm của dự án tại Hà Nội.

Ông Ngô Đình Loát - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội. (Ảnh: BTC cung cấp)

Tại chương trình, dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia ẩm thực và pha chế, các hộ dân đã được thị phạm và tự tay chế biến các món ăn, đồ uống đang bán chạy, phổ biến trên thị trường. Hoạt động trải nghiệm này không chỉ mang lại không khí sôi nổi mà còn giúp bà con cảm nhận rõ tính khả thi của các mô hình kinh doanh mới trước khi quyết định đăng ký tham gia.

Cũng tại sự kiện, đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát giết mổ. Đại diện Soi Dog Foundation chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế từ các mô hình chuyển đổi thành công trên thế giới; SBCC Vietnam đã trực tiếp hướng dẫn quy trình đăng ký tham gia chương trình chuyển đổi sinh kế cùng các khóa học nghề tiếp theo.

Bên cạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề mới và kết nối thị trường, Ban tổ chức đã chính thức công bố gói hỗ trợ nguồn lực khởi nghiệp ban đầu đợt 1 cho 5 hộ kinh doanh tích cực học tập, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét duyệt cho 5 hộ tiếp theo để kịp thời trao tặng trong tháng Mười và tháng 11/2026.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, từ 2025 đến nay, Dự án “Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - Từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội” đã đạt nhiều kết quả tích cực với 28 cơ sở dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh. Kết quả rà soát cho thấy ngày càng nhiều hộ kinh doanh chủ động dừng hoạt động và đăng ký chuyển đổi.

“Chúng tôi khuyến khích các hộ còn lại mạnh dạn tham gia chương trình, tận dụng tối đa các lớp tập huấn. Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn,” ông Ngô Đình Loát - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation. (Ảnh: BTC cung cấp)

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation, cho biết thực tiễn từ một số nước khu vực Đông Nam Á và thế giới cho thấy khi người dân thấy được cơ hội nghề nghiệp mới an toàn với thu nhập ổn định, họ sẽ chủ động đăng ký tham gia chuyển đổi. Nhìn lại hành trình 5 đợt tập huấn tại Hà Nội, Soi Dog Foundation đánh giá rất cao sự kiên trì đồng hành của chính quyền và các đơn vị thực hiện.

“Những kết quả thực tế này không chỉ thay đổi cuộc sống của từng gia đình, mà còn đặt nền móng cho một mô hình điểm mang tầm khu vực về phòng, phòng chống bệnh dại gắn liền với phát triển kinh tế bền vững thông qua việc từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo,” ông Faizan Jalil chia sẻ.

Theo bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam, chuyển đổi sinh kế là một hành trình bắt đầu từ thực tiễn. Qua 5 kỳ tập huấn và 3 lớp dạy nghề trong thời gian qua, SBCC Vietnam nhận ra sự chủ động chỉ thực sự đến khi bà con được tự tay làm, tự mình trải nghiệm. Một khi đã vững tâm và tự tin bắt tay vào làm, thành công từ những mô hình đi trước chính là lời thuyết phục hiệu quả nhất.

Là một trong những hộ tích cực tham gia chương trình, ông Nguyễn Văn Hùng, từng là chủ cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tại phường Tây Mỗ - nay đã chuyển sang kinh doanh bia và đồ uống, chia sẻ địa điểm kinh doanh của ông không nằm ở khu trung tâm nên thời gian đầu chuyển hướng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, qua một thời gian tham gia các lớp học từ bán hàng online, chế biến món ăn và pha chế đồ uống, những kiến thức từ thực tế này đã giúp ông Hùng biết cách ứng dụng công nghệ để phát triển kinh doanh và thu hút thêm nhiều khách hàng mới mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào mặt bằng.

Thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân các phường, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giúp người các chủ cơ sở kinh doanh thịt chó mèo từng hoạt động trước đây chuyển đổi sang nghề nghiệp mới ổn định và bền vững. Qua đó, đóng góp tích cực vào Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030./.

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