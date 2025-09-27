Multimedia

Các triệu chứng của bệnh dại và cách phòng tránh

Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người do virus dại (Rhabdovirus). Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, khi đã lên cơn dại là tử vong 100%.

Các triệu chứng của bệnh dại gồm sợ nước, sợ gió, co giật, liệt.

Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn./.

