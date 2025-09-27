Các triệu chứng của bệnh dại và cách phòng tránh

Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người do virus dại (Rhabdovirus). Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, khi đã lên cơn dại là tử vong 100%.

Các triệu chứng của bệnh dại gồm sợ nước, sợ gió, co giật, liệt.

Hà Nội: Khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống để loại trừ bệnh dại Các trường hợp tử vong do bệnh dại đều do chủ quan không đi tiêm phòng vaccine hoặc tiêm phòng muộn sau khi bị chó cắn hoặc tham gia giết mổ chó mang virus dại.