Du lịch

Trung Quốc: Hong Kong lập kỷ lục đón hơn 36 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong cho rằng việc tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô lớn đã góp phần thu hút du khách, đặc biệt từ Trung Quốc đại lục, ASEAN và Vương quốc Anh.

Xuân Vịnh
Vịnh Victoria luôn là điểm đến hàng đầu của nhiều du khách khi đến Hong Kong. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)
Vịnh Victoria luôn là điểm đến hàng đầu của nhiều du khách khi đến Hong Kong. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Lượng khách du lịch đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong những tháng gần đây đã đạt mức cao kỷ lục kể từ sau khi đại dịch COVID-19 đến nay, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nói riêng và dịch vụ nói chung của đặc khu hành chính này.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 15/9, Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong (CSTB) cho biết đặc khu đã đón 36,67 triệu lượt khách du lịch trong 8 tháng năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục kể từ sau đại dịch COVID-19.

Riêng trong tháng 8, Hong Kong đón 5,46 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. CSTB cho rằng việc tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô lớn đã góp phần thu hút du khách, đặc biệt từ Trung Quốc đại lục, ASEAN và Vương quốc Anh.

Đặc khu dự kiến tiếp tục thúc đẩy du lịch trong những tháng cuối năm thông qua hàng loạt sự kiện văn hóa, ẩm thực và lễ hội, trong đó có Lễ hội đèn lồng Trung Thu quốc tế, Lễ hội ẩm thực Hong Kong, Lễ hội mùa Đông và chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2027.

Hong Kong cũng sẽ tận dụng Tuần lễ Vàng dịp Quốc khánh Trung Quốc để thu hút thêm du khách từ đại lục, qua đó hỗ trợ các ngành dịch vụ, văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết chính quyền sẽ tổ chức họp liên ngành, triển khai các biện pháp hỗ trợ thông tin trực tuyến, tạo thuận lợi cho việc thông quan, bảo đảm an toàn và giao thông thuận tiện nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Chính quyền cũng sẽ tăng cường xử lý các hành vi gian lận, ép giá hoặc gây khó khăn cho du khách; các trường hợp vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý theo quy định pháp luật.

Lượng khách du lịch Việt Nam đến Hong Kong trong nửa đầu năm vừa qua đạt khoảng 29.500 lượt người và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi Việt Nam được xác định là một trong những thị trường du lịch tiềm năng của Hong Kong tại khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)
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