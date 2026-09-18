Italy điều tra đối tượng bắn tỉa nhằm vào người qua đường ở Rome

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cảnh sát Rome ngày 17/9 đã tiến hành điều tra một đối tượng nam giới 50 tuổi thất nghiệp sau khi người này đến đầu thú ở trụ sở cảnh sát Hiến binh, thừa nhận đã dùng súng hơi bắn vào phụ nữ và khách du lịch từ cửa sổ căn hộ tại Prati - khu phố trung tâm gần Tòa thánh Vatican.

Chuỗi tấn công này được cho là có liên quan đến ít nhất 7 vụ việc riêng biệt xảy ra trên địa bàn từ đầu tháng 9 tới nay, khiến ít nhất 2 người bị thương và hư hại một số tài sản trong khu vực.

Nghi can, được truyền thông Italy gọi là "tay súng bắn tỉa Prati," sống tại đường Via della Giuliana.

Đối tượng đã trình diện cùng luật sư sau khi lực lượng chức năng đã khoanh vùng nghi vấn nhờ truy vết giao dịch mua súng khí nén hồi đầu tháng 9 tại một cửa hàng súng địa phương.

Khai báo với cơ quan điều tra, nghi phạm cho biết đã thực hiện các vụ tấn công hoàn toàn để "cho vui" chứ không có động cơ hay mục tiêu cụ thể.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng hành động một mình. Hiện văn phòng Công tố Rome đang xem xét khả năng truy tố đối tượng với cáo buộc cố sát.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã dựng mô hình 3D và phân tích quỹ đạo đạn bắn tại hiện trường để xác định chính xác vị trí phát bắn.

Hiện các công tố viên tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ mức độ liên quan của đối tượng đối với toàn bộ các vụ việc xảy ra tại khu vực Prati./.

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