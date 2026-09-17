Tổng thống Nga Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 16/9, hai ngày trước cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước toàn dân, trong đó ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện quyền hiến định của cử tri, đề cao trách nhiệm công dân trong bầu cử.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh mỗi lá phiếu của cử tri đều quan trọng, vì nó quyết định lực lượng chính trị nào sẽ đại diện cho lợi ích của người dân ở mọi cấp độ.

Ông tin tưởng rằng cử tri Nga sẽ chọn được những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất, những người yêu nước chân chính, tận tụy với Tổ quốc, sẵn sàng phục vụ nhân dân và bảo vệ đất nước khỏi mọi mối đe dọa.

Ông cũng kêu gọi mọi người thực hiện quyền hiến pháp của mình và đưa ra quyết định thấu đáo, có trách nhiệm để kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và khả năng phục hồi của xã hội Nga.

Ông cũng nhắc đến các quân nhân Nga với lòng dũng cảm và trung thành với Tổ quốc, tin rằng họ là tấm gương cho cả nước về lý tưởng và bổn phận.

Người đứng đầu nước Nga chỉ ra rằng việc đi bỏ phiếu sẽ một lần nữa chứng minh rằng nước Nga là một dân tộc thống nhất, đoàn kết bởi các giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu Tổ quốc.

Lãnh đạo nước Nga cũng khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia, cũng như các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp và người đứng đầu một số vùng và chính quyền thành phố, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và theo đúng thời hạn đã định.

Cuộc bầu cử đại biểu cơ quan lập pháp khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/9. Tổng cộng hơn 2.200 chiến dịch tranh cử ở các cấp khác nhau sẽ được tổ chức.

Ngày 20/9 là Ngày bỏ phiếu thống nhất để cử tri Nga bầu 20.700 đại biểu và người đứng đầu các cơ quan hành chính.

Tổng cộng 450 đại biểu sẽ được bầu: 225 từ danh sách các đảng và 225 từ các khu vực bầu cử đơn nhiệm./.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia "tái khẳng định sự ổn định" của Nga Tổng thống Putin tuyên bố ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, nước Nga vẫn kiên định tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và tổ chức bầu cử trên toàn lãnh thổ quốc gia mà không có ngoại lệ. ​