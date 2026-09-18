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Hướng dẫn cách bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng trong và sau lũ

Để bảo đảm an toàn, người dân không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường ở khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi hay đồ vật trong dòng lũ; tránh dây điện, cột điện, khu vực có biển cảnh báo...

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Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, người dân cần nắm vững các kỹ năng phòng tránh trong và sau lũ: Không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường ở khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi hay đồ vật trong dòng lũ; tránh xa dây điện, cột điện, khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm (lũ ống, lũ quét, sạt lở…); hạn chế ra ngoài khi mưa lớn, nước dâng cao, khi cần thiết di chuyển phải mặc áo phao, dùng vật nổi; lưu số điện thoại cần thiết để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp; “Ăn chín, uống chín,” đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thống kê thiệt hại, báo cáo chính quyền địa phương; theo dõi sức khỏe, đưa người bệnh (tiêu chảy, sốt, cảm cúm...) đến cơ sở y tế…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#mưa lũ #ngầm tràn #áo phao
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