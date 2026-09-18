Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2026.

Chiều 17/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6/2026) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực./.