Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria đi vào thực chất

Tại Câu lạc bộ Quân đội ở thủ đô Sofia, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của hơn 350 đại biểu.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tham dự buổi lễ có các Phó Chủ tịch Quốc hội, nghị sỹ Quốc hội; đại diện Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Khoa học, Bộ Kinh tế và đại diện các bộ, ngành Bulgaria; các Đại sứ, thành viên Đoàn Ngoại giao tại Sofia; các tổ chức, đối tác, bạn bè Bulgaria; đông đảo cộng đồng người Việt Nam cùng đại diện thế hệ trẻ mang hai dòng máu Việt Nam-Bulgaria.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh sự hiện diện đông đảo của các đại biểu là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị và thiện chí giữa Việt Nam và Bulgaria.

Điểm lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển đất nước, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02%, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 514 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt 930 tỷ USD. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh vào giữa thế kỷ XXI, với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng.

Đề cập quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Bulgaria có vị trí đặc biệt trong hành trình phát triển của Việt Nam. Là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950, Bulgaria đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Hàng nghìn người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria, tạo nên những mối liên hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh việc Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bulgaria tháng 10/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh: “Trong hơn bảy thập kỷ, Việt Nam và Bulgaria đã xây dựng lòng tin. Ngày nay, trách nhiệm của chúng ta là biến lòng tin đó thành những kết quả cụ thể.”

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan hai nước, kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và địa phương, mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ, qua đó chuyển tiềm năng của quan hệ Đối tác Chiến lược thành những chương trình, dự án và lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Bulgaria, Thứ trưởng Ngoại giao Christo Polendakov chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, khẳng định Bulgaria đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 75 năm với Việt Nam.

Thứ trưởng Christo Polendakov đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, một nền kinh tế năng động và trung tâm phát triển quan trọng tại Đông Nam Á; đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong kinh tế số và kinh tế xanh.

Thứ trưởng Ngoại giao Christo Polendakov phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, Thứ trưởng Christo Polendakov nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên Đối tác Chiến lược năm 2025 đã đưa quan hệ hai nước lên “cấp độ cao nhất trong quan hệ của Bulgaria với bất kỳ quốc gia nào ở châu Á” và là một trong số ít quan hệ Đối tác Chiến lược mà Bulgaria thiết lập với các nước.

Thứ trưởng Christo Polendakov khẳng định Bulgaria sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Liên minh châu Âu (EU)-Việt Nam, EU-ASEAN và phối hợp với Việt Nam phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cảm ơn các cơ quan, đối tác và bạn bè Bulgaria, các đồng nghiệp trong Đoàn Ngoại giao cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria đã luôn dành cho Việt Nam tình cảm hữu nghị, sự hợp tác và ủng hộ quý báu.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định lòng tin và tình hữu nghị được các thế hệ đi trước vun đắp đang tiếp tục được làm giàu bằng những nội hàm mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, hướng tới những kết quả hợp tác thiết thực hơn cho nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria cũng tổ chức giao hữu bóng đá với sự tham gia của đông đảo bà con, thanh niên và sinh viên, góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng và thể hiện tình cảm hướng về quê hương, đất nước./.

Việt Nam-Bulgaria mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu y khoa và dược phẩm Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác thành công nhất giữa Việt Nam và Bulgaria trong nhiều thập kỷ qua.