Việt Nam-Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác đấu tranh trấn áp tội phạm xuyên biên giới

Ngày 18/9, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra Hội đàm cấp tỉnh lần thứ XX giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh Việt Nam và Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam đã duy trì thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận hợp tác song phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cư dân biên giới.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra song phương, kiểm soát liên hợp, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý cửa khẩu, lối mở, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới như mua bán người, vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất nhập cảnh trái phép… được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu hai bên nhấn mạnh những kết quả hợp tác toàn diện trong thời gian qua đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đây là nền tảng quan trọng để lực lượng chức năng hai nước tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, tin cậy, chung tay xây dựng biên giới ngày càng ổn định, thịnh vượng.

Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới, tập trung vào việc tăng cường quản lý biên giới, quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần “ba văn kiện pháp lý” về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh; thúc đẩy thông quan nhanh, nâng cấp cửa khẩu, mở lại các lối mở, đường thông quan bị đóng do dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam)-Kim Thủy Hà (Trung Quốc), cầu đường bộ lối mở Bản Vược (Việt Nam)-Bá Sái (Trung Quốc) và đường đấu nối giao thông cửa khẩu A Pa Chải (Việt Nam)-Long Phú (Trung Quốc).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hai thứ tiếng; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu chính trị, giao lưu sở quan trạm, kết nghĩa “Đồn-Trạm hữu nghị, xây dựng biên giới”; tích cực làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân hai bên biên giới.

Qua đó, khẳng định, việc duy trì cơ chế hội đàm cấp tỉnh thường niên là hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước./.

Việt Nam-Trung Quốc phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới Hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, nhất là phòng, chống tội phạm khủng bố, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

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