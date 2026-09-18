Việt Nam và Cộng hòa Séc tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng là trọng tâm được Việt Nam và Cộng hòa Séc đề cập tại Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, diễn ra ngày 17/6 tại thủ đô Praha.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Jan Sechter đồng chủ trì phiên toàn thể khóa họp.

Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị, xung đột cục bộ, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại.

Theo Thứ trưởng, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,1% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD và nhập khẩu 455,01 tỷ USD.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, với vốn FDI thực hiện năm 2025 đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9%; tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 38,42 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam ước tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61%. Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng những kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác, trong đó có Cộng hòa Séc.

Về phía Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Jan Sechter cho biết các doanh nghiệp Séc đã triển khai đầu tư tại Việt Nam và một số nội dung được thống nhất tại các kỳ họp liên Chính phủ đã từng bước được đưa vào thực tiễn. Ông giới thiệu dự án của Tập đoàn Škoda tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thiết bị quốc phòng, đường sắt, y tế và nông nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Jan Sechter, thương mại hai chiều trong 3 năm qua tăng khoảng 30%, đạt khoảng 7 tỷ USD. Ông cho rằng đầu tư của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước và tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp Séc với thị trường Việt Nam.

Tại khóa họp, đại diện Škoda Auto tại Việt Nam Ondřej Černý đề cập những khó khăn liên quan đến hạ tầng trạm sạc trong quá trình phát triển xe điện tại Việt Nam.

Giải đáp vấn đề này, ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Việt Nam, cho biết Chính phủ đã ban hành Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31/3/2026 về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư. Các địa phương được yêu cầu xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc, đồng thời bổ sung yêu cầu bố trí hạ tầng sạc trong các khu đô thị và công trình xây dựng.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, giao thông, y tế, dược phẩm, khoa học-công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và môi trường.

Thứ trưởng Jan Sechter và Thứ trưởng Phan Thị Thắng ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết hai bên đã rà soát tình hình hợp tác song phương với nhiều tín hiệu tích cực, trong đó thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng và việc tận dụng Hiệp định EVFTA ngày càng đi vào thực chất. Hai bên thống nhất nhiều định hướng và giải pháp nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.

Trước đó, tại cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karel Havlíček, hai bên trao đổi về quan hệ kinh tế và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Ông Karel Havlíček đánh giá Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với Cộng hòa Séc, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cảm ơn những đánh giá tích cực và cho rằng đầu tư của doanh nghiệp Séc tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới./.

Việt Nam-Cộng hòa Séc vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, hướng tới tương lai Lãnh đạo CH Séc đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với xã hội sở tại, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng và hai nước còn nhiều cơ hội mở rộng hợp tác.