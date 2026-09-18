Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn thăm và làm việc tại Ai Cập

Từ ngày 16-18/9/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã thăm và làm việc tại Ai Cập, có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty, Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Mohamed Farid Saleh, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam-Ai Cập, đồng thời làm việc với Liên đoàn Arab và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập và tăng cường hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Tiếp Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty bày tỏ coi trọng vị thế quốc tế của Việt Nam và vui mừng về độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Bộ trưởng cảm ơn Việt Nam cử đoàn tham vấn chính trị nhằm triển khai nội hàm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập, đồng thời thông báo sẽ sớm thăm Việt Nam trong năm 2026 để chuẩn bị cho các hoạt động của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2027.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Bộ trưởng Badr Abdelatty hoan nghênh việc Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Cairo, cho biết hai nước thường xuyên tham dự các triển lãm quốc phòng của nhau và nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng giao Kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ 11 thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thương mại, đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, dầu khí và du lịch; đồng thời đề xuất hai bên nghiên cứu ký Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí.

Tại Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam-Ai Cập, hai bên rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết, thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới và trao đổi về một số vấn đề nổi bật của khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2025 tăng 30% so với năm trước, đồng thời đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất Điều khoản tham chiếu (TOR) cho Nhóm nghiên cứu khả thi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Ai Cập.

Hai bên nhất trí cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại thông qua việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo, Ý định thư về phát triển thương mại nông sản.

Hai bên cũng nhấn mạnh việc duy trì các cơ chế hợp tác song phương và sớm tổ chức Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 6 tại Ai Cập.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong trung gian hòa giải, thúc đẩy hòa bình đối với các vấn đề khu vực; nhắc lại lời mời Tổng thống Ai Cập thăm Việt Nam trong năm 2027; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán FTA và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Halal, giáo dục, du lịch và hợp tác giữa các địa phương.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Amr Hamza đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn tham vấn chính trị lần thứ 11 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Trung Đông-Bắc Phi có nhiều diễn biến phức tạp.

Phía Ai Cập đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, ưu tiên giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

Về kinh tế, phía Ai Cập mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại của Ai Cập không chỉ với Việt Nam mà với nhiều nước.

Phía Ai Cập cũng mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Khu kinh tế đặc biệt dọc kênh đào Suez, tận dụng các ưu đãi về chính sách và cơ sở hạ tầng sẵn có. Đồng thời, Ai Cập khẳng định sẵn sàng phối hợp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch và Halal.

Tại cuộc chào xã giao Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị phía Ai Cập đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chung FTA Việt Nam-Ai Cập, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, vải, thanh long, cùng thủy sản, điện tử và linh kiện tiếp cận thị trường 110 triệu dân của Ai Cập.

Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh tiếp Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực Halal, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dầu khí, khoáng sản, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD.

Bộ trưởng Mohamed Farid Saleh đề nghị thúc đẩy triển lãm hàng hóa Ai Cập tại Việt Nam, thành lập Hội đồng doanh nghiệp hai nước, thực hiện công nhận lẫn nhau đối với các sản phẩm dược phẩm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính nhằm tăng cường đầu tư hai chiều.

Bộ trưởng cho rằng vị trí trung tâm cùng các hiệp định thương mại tự do của Ai Cập với châu Âu và châu Phi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu tại Khu kinh tế tự do.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Khaled Manzlawiy. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã làm việc với Liên đoàn Arab (AL), bày tỏ mong muốn Việt Nam làm sâu sắc hơn quan hệ với Liên đoàn và 22 nước thành viên thông qua triển khai Bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Liên đoàn Arab bằng các hoạt động cụ thể, ưu tiên hợp tác kinh tế.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Khaled Manzlawiy nhắc lại ấn tượng sâu sắc về bài phát biểu chính sách của Chủ tịch nước Việt Nam tại trụ sở Liên đoàn năm 2025, đồng thời trân trọng mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam đã có với 22 nước thành viên.

Ông đề nghị hai bên đồng tổ chức Hội nghị doanh nhân Arập và Việt Nam, mong Việt Nam cử quan sát viên tại Liên đoàn Arab và ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn giữa Liên đoàn và ASEAN. Liên đoàn cũng sẵn sàng tiếp nhận cán bộ ngoại giao Việt Nam thực tập và cử nghiên cứu viên tới Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh tại Ai Cập. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Đại sứ quán trong khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại tại địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

Hai nước Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Thứ trưởng Samar Al-Ahdal khẳng định Ai Cập đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam và mong muốn kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp sẽ trở thành dấu mốc hợp tác quan trọng.