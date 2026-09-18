Doanh nhân kiều bào góp phần kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Mỹ

Với lợi thế am hiểu cả Việt Nam và Mỹ, doanh nhân người Việt tại Mỹ có thể đóng vai trò “cầu nối hai chiều,” giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ, đồng thời kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp Mỹ với các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Đây cũng là một trong những kỳ vọng được cộng đồng doanh nhân, trí thức và chuyên gia người Việt tại Mỹ nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Mỹ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, ông Gary Thanh Nguyễn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân và Người Việt yêu nước vùng Đại đô thị Washington (DMV), cho rằng chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành.



Theo ông, cộng đồng người Việt tại Mỹ có nhiều doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học và trí thức trẻ thành công, ngày càng có vị trí trong xã hội sở tại. Đây là nguồn lực lớn về tri thức, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tài chính, đầu tư và quan hệ quốc tế nếu được kết nối bằng những cơ chế phù hợp.



Từ góc nhìn của một doanh nhân đang sinh sống và kinh doanh tại Mỹ, ông Gary Thanh Nguyễn kỳ vọng chuyến công tác sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và mở ra các cơ hội hợp tác thực chất hơn về thương mại, đầu tư.



Ông cho rằng doanh nhân người Việt tại Mỹ có thể giúp doanh nghiệp trong nước hiểu rõ hơn thị trường Mỹ, từ nhu cầu người tiêu dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, sở hữu trí tuệ đến thuế, pháp luật, hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng kiều bào có thể giới thiệu với doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ về tiềm năng, nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập của Việt Nam.

Ông Gary Thanh Nguyễn nói: "Tôi đặc biệt kỳ vọng hai nước sẽ thúc đẩy mạnh hơn hợp tác trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, logistics, giáo dục - đào tạo, y tế và đổi mới sáng tạo,” nhấn mạnh mục tiêu không chỉ đưa hàng Việt Nam vào Mỹ mà còn xây dựng thương hiệu Việt Nam và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.



Theo ông, nguồn lực của kiều bào không chỉ nằm ở vốn đầu tư mà còn ở tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ và thông tin thị trường. Mỗi doanh nhân người Việt thành công tại Mỹ đều có thể trở thành một “đại sứ kinh tế,” góp phần quảng bá sản phẩm, văn hóa và hình ảnh Việt Nam tới các đối tác sở tại.



Từ thực tế hoạt động tại khu vực Washington D.C., Maryland và Virginia (DMV), ông Gary Thanh Nguyễn đề xuất chuyển từ “kết nối theo sự kiện” sang kết nối thường xuyên và có cơ chế cụ thể. Theo đó, cần xây dựng mạng lưới doanh nhân Việt Nam trên toàn Mỹ, kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến thương mại trong nước, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu theo ngành nghề, địa bàn và lĩnh vực chuyên môn.



Ông cũng đề xuất tổ chức định kỳ các chương trình kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nhân kiều bào, tập trung vào những vấn đề thiết thực như tiêu chuẩn sản phẩm, thuế, pháp luật, logistics, phân phối, marketing và xây dựng thương hiệu tại Mỹ.



Đối với Câu lạc bộ Doanh nhân và Người Việt yêu nước vùng DMV, ông Gary Thanh Nguyễn cho biết câu lạc bộ mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, pháp luật và văn hóa kinh doanh Mỹ; đồng thời vận động doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ người Việt hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực.



Ông Gary Thanh Nguyễn khẳng định: “Tôi tin rằng tinh thần của Nghị quyết 23, cùng với những kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ, sẽ tạo thêm một động lực mới để cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ đoàn kết hơn, gắn bó hơn với quê hương và thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước”./.

Quảng bá, kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại thị trường Bắc Mỹ Tiếp nối chương trình quảng bá xúc tiến tại Hoa Kỳ vào năm 2024, sự kiện này tiếp tục góp phần làm tăng nhận diện và tạo ấn tượng về hình ảnh “Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận” đối với du khách Mỹ.

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