Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga

Hạ viện Mỹ ngày 16/9 đã thông qua gói trừng phạt sâu rộng nhằm vào các quan chức Nga và nhiều trụ cột kinh tế then chốt của nước này, trong bối cảnh giới nghị sỹ Mỹ tìm cách tước bỏ nguồn lực tài chính mà Tổng thống Vladimir Putin cần để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Dự luật được đặt theo tên của cố Thượng nghị sỹ Lindsey Graham thuộc bang South Carolina, người đã dành hơn 1 năm để đàm phán về văn kiện này.

Biện pháp trên đã được thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, và sẽ được chuyển lên Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật.

Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới chức Nga, các ngân hàng và đội tàu chuyên vận chuyển năng lượng của Moskva.

Dự luật cũng bao gồm lệnh áp thuế lên tới 100% đối với 5 nhà nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên hàng đầu của Nga, ngoại trừ các quốc gia nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Moskva và đã thực hiện các bước đáng kể để giảm lượng nhập khẩu đó.

Văn kiện pháp lý trên đại diện cho nỗ lực tham vọng nhất nhằm hỗ trợ Ukraine kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đồng thời phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài gần 2 năm qua về vấn đề này sau gói viện trợ khẩn cấp năm 2024.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục thúc đẩy và trực tiếp kêu gọi các thượng nghị sỹ thông qua dự luật này hồi tháng Tám vừa qua./.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Moskva rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga.