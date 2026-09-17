Hạ viện Mỹ giới hạn quyền của Tổng thống trong hoạt động quân sự với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tối 15/9, với 220 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút các lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động quân sự với Iran.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay Hạ viện thông qua một nghị quyết theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh nhằm yêu cầu chấm dứt sự tham gia của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Theo hồ sơ chính thức của Văn phòng Thư ký Hạ viện, trong số 220 phiếu thuận có 213 nghị sỹ Dân chủ và 7 nghị sỹ Cộng hòa; 203 nghị sỹ Cộng hòa cùng một nghị sỹ độc lập bỏ phiếu chống. Có 9 nghị sỹ không tham gia bỏ phiếu.

Nghị quyết do Hạ nghị sỹ Dân chủ Seth Moulton của Massachusetts bảo trợ, yêu cầu Tổng thống, căn cứ Điều 5(c) của Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, đưa lực lượng Mỹ ra khỏi các hoạt động chiến sự với Iran.

Những nghị sỹ ủng hộ nghị quyết lập luận rằng quyền quyết định đưa đất nước vào chiến tranh thuộc về Quốc hội theo Hiến pháp và Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973.

Theo đạo luật này, tổng thống có thể đưa lực lượng Mỹ vào các hành động thù địch trong một số trường hợp khẩn cấp mà không cần Quốc hội chấp thuận trước, nhưng phải chấm dứt việc sử dụng lực lượng trong vòng 60 ngày nếu Quốc hội không cho phép tiếp tục, với tối đa 30 ngày để hoàn tất việc rút quân trong một số trường hợp.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống đang hành động trong phạm vi quyền hạn hiến định với tư cách Tổng Tư lệnh và lập luận rằng nghị quyết có thể hạn chế khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ, cũng như lợi ích an ninh quốc gia.

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Marlin Stutzman của bang Indiana phản đối nghị quyết và cho rằng Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh vấn đề Iran tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận tại Quốc hội và trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Những người ủng hộ nghị quyết tập trung vào thẩm quyền của Quốc hội đối với chiến tranh, trong khi những người phản đối nhấn mạnh quyền hạn của Tổng thống trong việc tiến hành các hoạt động quân sự và bảo vệ lực lượng Mỹ.

Trước đó, Hạ viện đã thông qua các nghị quyết tương tự vào tháng Sáu và tháng 7/2026. Nghị quyết mới được thông qua trong bối cảnh Thượng viện từng xem xét các biện pháp tương tự liên quan đến xung đột tại Iran.

Tuy nhiên, để trở thành luật ràng buộc, một nghị quyết phải được cả hai viện Quốc hội thông qua theo cùng một nội dung và được Tổng thống ký hoặc vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống.

Vì vậy, việc Hạ viện thông qua nghị quyết chưa đồng nghĩa với việc chính sách quân sự của chính quyền Mỹ đối với Iran lập tức thay đổi./.

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