Bolivia và Paraguay hoàn tất phân định biên giới sau hàng thập kỷ đàm phán

Ngày 16/9, tại thủ đô La Paz, Bolivia và Paraguay đã hoàn tất việc phân định toàn bộ đường biên giới, khép lại quá trình đàm phán kéo dài 88 năm kể từ sau cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.



Theo Bộ Ngoại giao Bolivia, hai nước đã hoàn tất việc xác định đường biên giới quốc tế chung dài khoảng 755 km, sau 88 năm triển khai với sự tham gia của các ủy ban kỹ thuật hai bên.



Bolivia và Paraguay từng xảy ra cuộc chiến Chaco từ năm 1932-1935 nhằm tranh giành quyền kiểm soát vùng Chaco Boreal khô cằn. Cuộc xung đột khiến khoảng 80.000-100.000 người thiệt mạng. Bolivia sau đó để mất một khu vực có diện tích tương đương hơn một nửa lãnh thổ hiện nay của Paraguay.

Sau cuộc xung đột Chaco, hai nước ký Hiệp ước Hòa bình và Biên giới năm 1938, mở ra quá trình đàm phán kéo dài nhiều thập kỷ nhằm xác định và cắm mốc đường biên giới chung.



Trong 3 ngày làm việc tại La Paz, các đại biểu thuộc Ủy ban Phân định Biên giới chung Bolivia-Paraguay đã đối chiếu dữ liệu địa lý thu thập dọc tuyến biên giới bằng thiết bị bay không người lái có độ chính xác cao với các dữ liệu bản đồ và hồ sơ có sẵn. Các bên đã đạt thỏa thuận về đoạn biên giới cuối cùng còn chưa được phân định, dài khoảng 3,5 km dọc sông Rio Negro, con sông bắt nguồn từ Bolivia.



Chính phủ Bolivia đánh giá việc hoàn tất phân định biên giới góp phần củng cố quan hệ song phương dựa trên lòng tin và hợp tác, đồng thời khép lại một chương lịch sử để xây dựng đường biên giới an toàn và được hai bên cùng công nhận.



Trong tuyên bố trước khi các cuộc đàm phán chính thức kết thúc, Bộ Ngoại giao Paraguay cho rằng sau khi hoàn tất công việc này, Bolivia và Paraguay sẽ là hai quốc gia duy nhất tại Nam Mỹ có đường biên giới được phân định đầy đủ. Paraguay đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của các nhóm công tác hai nước tại các khu vực rộng lớn và khó tiếp cận./.

Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định biên giới Nhóm chuyên gia về phân định biên giới và Nhóm công tác về quản lý biên giới sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm đạt kết quả sớm và thực chất trong phân định cũng như quản lý biên giới.

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