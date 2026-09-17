Mỹ điều tra Samsung, Google và Apple vì vi phạm bằng sáng chế

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) ngày 16/9 thông báo chính thức khởi xướng cuộc điều tra đối với ba tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Samsung Electronics, Apple và Google, liên quan đến các cáo buộc vi phạm bản quyền sáng chế đối với các thiết bị điện tử tích hợp công nghệ âm thanh.

Theo thông báo đăng tải trên trang điện tử chính thức của USITC, cuộc điều tra được tiến hành dựa trên đơn khiếu nại đệ trình hồi tháng 8/2026 của công ty công nghệ BoomCloud 360 Inc., có trụ sở tại bang California. Doanh nghiệp này cáo buộc các thiết bị điện tử của ba "gã khổng lồ" công nghệ nêu trên đã sử dụng trái phép các công nghệ âm thanh thuộc quyền sở hữu đối với ba bằng sáng chế do BoomCloud 360 Inc. nắm giữ.

Trong đơn khiếu nại, BoomCloud 360 Inc. đã đề nghị USITC ban hành sắc lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm vi phạm, đồng thời ra lệnh cấm bán và phân phối các thiết bị này trên thị trường Mỹ.

Theo quy định tố tụng của Mỹ, Samsung Electronics, Apple và Google sẽ có thời hạn tối đa 20 ngày kể từ khi nhận được thông báo điều tra chính thức để đưa ra phản hồi pháp lý đối với các cáo buộc trên./.

Samsung bị yêu cầu bồi thường 445,5 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế Theo phán quyết, Samsung đã vi phạm 4 bằng sáng chế thuộc sở hữu của Collision Communications - một công ty có trụ sở tại tiểu bang New Hampshire chuyên về công nghệ hiệu quả mạng không dây.