Mỹ chính thức bật đèn xanh cho cổ phiếu mã hóa

Ngày 17/9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố quy định miễn trừ được mong đợi từ lâu, cho phép các công ty triển khai giao dịch cổ phiếu dựa trên nền tảng blockchain (hay còn gọi là cổ phiếu được mã hóa/token hóa) cùng các loại chứng khoán khác.

Đây là một bước đi quan trọng nhằm tích hợp sâu hơn các tài sản kỹ thuật số vào thị trường tài chính truyền thống

Cơ quan này sẽ áp dụng quy định miễn trừ có thời hạn 5 năm cho các nền tảng hỗ trợ giao dịch cổ phiếu được mã hóa - những token kỹ thuật số đại diện cho cổ phiếu và có thể giao dịch trên mạng lưới blockchain tương tự như tiền kỹ thuật số - khỏi nhiều quy định hiện hành đang áp dụng cho Nasdaq, NYSE và các sàn giao dịch chứng khoán khác.

SEC cũng dành cho các nhà cung cấp thanh khoản cổ phiếu mã hóa cơ chế miễn trừ 5 năm khỏi các yêu cầu đăng ký nhà đại lý giao dịch (dealer registration).

Theo một quan chức của SEC, các nền tảng sẽ phải thông báo cho công ty phát hành trước khi niêm yết phiên bản mã hóa của cổ phiếu đó, đồng thời bị cấm cung cấp các sản phẩm này nếu bên phát hành phản đối.

Các token "tổng hợp" (synthetic tokens) cung cấp khả năng tiếp cận cổ phiếu thông qua công cụ phái sinh hoặc sản phẩm tài chính khác sẽ không được phép lưu hành.

Ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số nhận định việc mã hóa chứng khoán có thể tạo ra cuộc cách mạng trên thị trường nhờ khả năng giao dịch cổ phiếu 24/7 và thanh toán tức thì, qua đó thúc đẩy thanh khoản và giảm chi phí giao dịch. SEC cũng cho biết mô hình này cũng cho phép nhà đầu tư tự lưu ký tài sản (self-custody) và sở hữu cổ phiếu lẻ (fractional ownership).

SEC giải thích rằng sự miễn trừ này là cần thiết vì các nền tảng cung cấp cổ phiếu mã hóa có thể gặp phải những thách thức lớn trong việc tuân thủ luật chứng khoán liên bang "nếu không thực hiện những thay đổi có thể gây gánh nặng" đối với mô hình kinh doanh của họ.

Chủ tịch SEC Paul Atkins cho biết trong một tuyên bố: "Quy định miễn trừ dành cho đổi mới sáng tạo này được thiết kế nhằm giải quyết các thách thức từng ngăn cản các sáng kiến đổi mới có trách nhiệm phát triển tại Mỹ, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo vệ nhà đầu tư và tính minh bạch của thị trường".

Các tên tuổi lớn trong ngành tiền kỹ thuật số như Coinbase đã bày tỏ ý định triển khai giao dịch cổ phiếu được mã hóa tại Mỹ ngay khi các quy định cho phép. Robinhood, Kraken và một số sàn giao dịch tiền mã hóa khác hiện đã cung cấp dịch vụ giao dịch cổ phiếu được mã hóa tại các thị trường nước ngoài.

Quy định miễn trừ mới này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thượng viện Mỹ thất bại trong việc thúc đẩy thông qua dự luật tiền kỹ thuật số toàn diện do Tổng thống Donald Trump ủng hộ — một đòn giáng mạnh vào các công ty tài sản kỹ thuật số và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa vốn đã thúc đẩy dự luật này suốt nhiều tháng.

Về lâu dài, giới phân tích và các luật sư nhận định cơ chế miễn trừ này có thể mở đường cho những thay đổi cấu trúc lớn đối với thị trường cổ phiếu, đưa các công ty khởi nghiệp tiền kỹ thuật số vào thế cạnh tranh trực tiếp với các công ty môi giới truyền thống như E*Trade của Morgan Stanley và Charles Schwab.

Ngày 17/9, SEC cũng nhấn mạnh rằng việc giao dịch cổ phiếu được mã hóa có thể cho phép nhà đầu tư tự lưu ký tài sản và tăng cường tính minh bạch.

Quyết định miễn trừ vì mục đích đổi mới sáng tạo này là một phần trong sự xoay trục chính sách rộng lớn hơn về tiền kỹ thuật số của SEC dưới thời Tổng thống Trump, người từng thu hút dòng vốn tiền kỹ thuật số trong chiến dịch bầu cử bằng cam kết chấm dứt đợt siết chặt ngành này của Đảng Dân chủ và bản thân ông cũng thu lợi từ các dự án tiền kỹ thuật số của mình.

Vào tháng 8, SEC đã đề xuất miễn trừ một số công ty và đợt chào bán tiền kỹ thuật số khỏi các quy tắc chứng khoán Mỹ, giúp các công ty tiền kỹ thuật số dễ dàng phát hành token và huy động vốn hơn.

Mặc dù nhiều sản phẩm cổ phiếu mã hóa ở nước ngoài được tiếp thị giống như cổ phiếu thông thường, chúng hiếm khi mang lại các quyền lợi, sự công khai thông tin và cơ chế bảo vệ tương tự như cổ phiếu truyền thống. Một số ít công ty đã phát hành các token cổ phiếu thử nghiệm của riêng họ trên blockchain, nhưng hầu hết các cổ phiếu mã hóa đều được neo theo giá của các công ty đại chúng và do bên thứ ba phát hành.

SEC tuyên bố rằng theo quy định miễn trừ này, các cổ phiếu được mã hóa phải đảm bảo mang lại đầy đủ quyền và lợi ích như chứng khoán truyền thống, bao gồm quyền nhận cổ tức và quyền biểu quyết./.

Xu hướng token hóa các tài sản tài chính thay đổi thị trường chứng khoán Token hóa là việc đưa các tài sản tài chính (như cổ phiếu, trái phiếu…) lên nền tảng công nghệ chuỗi khối (blockchain) nhờ đó việc mua bán có thể thực hiện nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.