Cổ phiếu SpaceX tăng hơn 5% sau khi ấn định ngày phóng Starship lần thứ 14

Cổ phiếu SpaceX ngày 16/9 tăng hơn 5% sau khi công ty của tỷ phú Elon Musk công bố ngày phóng mới cho chuyến thử nghiệm lần thứ 14 của Starship, mẫu tên lửa tái sử dụng hoàn toàn được xem là một trong những dự án then chốt đối với kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.

Theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm sẽ được tiến hành vào sáng 22/9. Nếu diễn ra theo dự kiến, Starship sẽ thực hiện 6 vòng quanh Trái Đất trong sứ mệnh kéo dài khoảng 10 giờ, đồng thời đưa các vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo. Đây sẽ là lần đầu tiên tầng trên của Starship được đưa vào một quỹ đạo ổn định quanh Trái Đất.

Sau thông tin trên, cổ phiếu SpaceX tăng lên 150,67 USD, cao hơn mức giá 135 USD/cổ phiếu khi công ty bắt đầu giao dịch công khai hồi tháng 6. Cổ phiếu SpaceX từng vượt 200 USD trong những phiên giao dịch đầu tiên trước khi giảm mạnh trong các tuần sau đó.

Với chiều cao khoảng 122m và khả năng vận chuyển khoảng 100 tấn hàng hóa, Starship hiện là tên lửa lớn nhất thế giới. SpaceX thiết kế hệ thống này để đưa các vệ tinh Starlink thế hệ mới lên quỹ đạo với số lượng lớn hơn và khả năng hoạt động cao hơn.

Starlink hiện có hơn 12 triệu thuê bao và là một trong những nguồn doanh thu quan trọng của SpaceX. Việc triển khai các vệ tinh Starlink V3 được coi là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Starship.

Bên cạnh lĩnh vực vũ trụ và dịch vụ Internet vệ tinh, SpaceX cũng dự kiến sử dụng Starship cho các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). SpaceX sở hữu xAI, công ty phát triển hệ thống AI Grok, và đang nghiên cứu khả năng xây dựng các trung tâm điện toán trên quỹ đạo nhằm cung cấp năng lực tính toán cho các hệ thống AI thế hệ mới.

Theo định hướng của SpaceX, các trung tâm điện toán đặt trong không gian có thể tận dụng năng lượng Mặt Trời để cung cấp điện, qua đó giảm một số chi phí so với các trung tâm dữ liệu trên mặt đất. Khả năng tái sử dụng hoàn toàn của Starship cũng được kỳ vọng giúp giảm chi phí đưa thiết bị và vệ tinh lên quỹ đạo.

Chuyến bay thử nghiệm lần thứ 13 của Starship hồi tháng 7 được SpaceX đánh giá là thành công. Tầng trên của tên lửa đã đưa 20 vệ tinh Starlink V3 lên không gian, thực hiện việc khởi động lại một động cơ trong không gian trước khi hạ xuống khu vực Ấn Độ Dương. Tầng đẩy chính cũng hoàn tất quá trình hạ xuống vùng biển ngoài khơi Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, SpaceX thời gian gần đây phải đối mặt với những quan ngại của giới đầu tư liên quan đến quy mô chi tiêu cho AI. Đầu tháng 8, cổ phiếu công ty giảm sau khi SpaceX công bố kế hoạch gia tăng đáng kể đầu tư cho lĩnh vực này.

Một số nhà đầu tư lo ngại việc mở rộng chi tiêu cho các công nghệ mới có thể gây sức ép lên giá trị doanh nghiệp, hiện được ước tính khoảng 2.000 tỷ USD, nếu các khoản đầu tư không đạt kết quả như kỳ vọng.

Việc Starship tiếp tục thử nghiệm và triển khai Starlink V3 vì vậy được giới đầu tư theo dõi sát, trong bối cảnh SpaceX đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực vệ tinh, AI và hạ tầng điện toán không gian./.

SpaceX dự kiến chi tới 7 tỷ USD mua startup AI của Israel Nếu thành công, thương vụ không chỉ trở thành một trong những vụ thoái vốn lớn nhất lịch sử công nghệ Israel mà còn có thể đưa SpaceX lần đầu tiên thiết lập trung tâm R&D tại Tel Aviv.