Fed tăng lãi suất: Chứng khoán bật tăng gần 13 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ tăng mạnh trong phiên 17/9, ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo tăng lãi suất thêm 0,25%. VN-Index đóng cửa tại 1.822,77 điểm, tăng gần 13 điểm so với phiên trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, HNX-Index dừng ở 273,9 điểm, tăng nhẹ, trong khi UPCOM-Index đạt 126,16 điểm. Tổng thanh khoản trên ba sàn đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Riêng giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, chưa có sự bứt phá đáng kể. Thị trường nghiêng về bên mua với 387 mã tăng; trong đó có 14 mã tăng trần; 268 mã giảm, gồm 10 mã giảm sàn và 868 mã đứng giá.

Sắc xanh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, trong đó cổ phiếu chứng khoán là tâm điểm khi dòng tiền vào mạnh. SSI tăng 3%, VIX tăng 2% và nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất thị trường, với khối lượng khớp lệnh lần lượt gần 41 triệu và 39 triệu cổ phiếu. VCI, VND và SHS cũng tăng khá với thanh khoản ở mức cao.

Nhóm ngân hàng giao dịch tích cực với nhiều mã tăng giá như MBB, VCB, TPB và BID. Tại nhóm bất động sản, DXG, KDH, CEO và TCH tăng khoảng 2-3%. VIC đi ngang, trong khi VHM tăng 0,42%. Ở nhóm dầu khí, diễn biến phân hóa. BSR tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu thế giới đi lên, trong khi PVD, PVS và PVT giảm điểm.

Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Khối ngoại bán ròng khoảng 395 tỷ đồng trên toàn thị trường; trong đó, khối ngoại bán ròng 372 tỷ đồng trên HOSE và 34 tỷ đồng trên HNX, còn UPCOM được mua ròng 11 tỷ đồng.

Trên HOSE, áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu lớn. VHM bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 186 tỷ đồng, tiếp đến VIC 184 tỷ đồng, VIX 160 tỷ đồng, DMX 118 tỷ đồng và SSI 54 tỷ đồng.

Diễn biến tăng điểm của chứng khoán Việt Nam được xem là đáng chú ý sau khi Fed thông báo tăng lãi suất thêm 0,25%, lần đầu tiên sau 3 năm. Theo các chuyên gia, tác động từ việc Fed tăng lãi suất lên chứng khoán Việt Nam có thể không đáng kể, chủ yếu thông qua hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài./.

Chứng khoán châu Á khởi sắc sau động thái tăng lãi suất của Fed Trái ngược với phiên giảm điểm của Phố Wall đêm hôm trước, giới đầu tư châu Á đón nhận quyết định nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed với tâm lý hết sức tích cực.

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