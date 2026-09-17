Chứng khoán châu Á khởi sắc sau động thái tăng lãi suất của Fed

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày 17/9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm nhằm kiềm chế lạm phát.

Tâm lý lạc quan của giới đầu tư càng được củng cố khi giá dầu thô tiếp tục giảm nhờ triển vọng phục hồi nguồn cung từ Saudi Arabia.

Trái ngược với phiên giảm điểm của Phố Wall đêm hôm trước, giới đầu tư châu Á đón nhận quyết định nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed với tâm lý hết sức tích cực.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 64.136,25 điểm. Sắc xanh cũng bao trùm các thị trường Sydney, Singapore, Đài Bắc, Wellington, Mumbai, Bangkok và Jakarta. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI của sàn Seoul đi ngang.

Trong khi đó, hai thị trường lớn của Trung Quốc chịu áp lực điều chỉnh, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,6% xuống 24.562,63 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,4% xuống 3.875,60 điểm.

Trước đó, trong phiên họp chính sách kết thúc ngày 16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí nâng chi phí vay vốn lần đầu tiên kể từ năm 2023, bất chấp các yêu cầu cắt giảm lãi suất quyết liệt từ phía Tổng thống Donald Trump.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát đi thông điệp cứng rắn, khẳng định lạm phát tại Mỹ đang ở mức "quá cao" suốt một thời gian "quá dài." Động thái tăng lãi suất cho thấy Fed thực sự nghiêm túc và sẽ kiên quyết thực hiện mục tiêu ổn định giá cả.

Các dự báo cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách tại Fed nhận định cơ quan này nhiều khả năng sẽ phải tiến hành thêm ít nhất 1 đợt tăng lãi suất nữa trước khi năm nay khép lại. Hiện tại, thị trường đoán định khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10/2026 là 50-50.

Thị trường chứng khoán còn đón nhận lực đẩy quan trọng từ sự sụt giảm của giá năng lượng. Giá dầu thô giảm sau khi Saudi Arabia thông báo kế hoạch khôi phục khoảng 50% công suất tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây huyết mạch trong vài ngày tới. Tuyến huyết mạch này đã phải đóng cửa vào tuần trước sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái của lực lượng Houthi (Yemen).

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 12,66 điểm (0,70%) lên 1.822,77 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,68 điểm (0,25%) lên 273,90 điểm./.

Sắc đỏ ngập tràn Phố Wall sau khi Fed nâng lãi suất Sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm, đồng thời phát đi tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo.