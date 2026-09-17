Doanh nghiệp, viện trường được đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 16/9 ban hành Thông báo số 392/TB-BKHCN, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Đợt kêu gọi hướng tới doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ và cá nhân. Chương trình được triển khai theo Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 6/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Điểm đáng chú ý là chủ thể đề xuất không chỉ giới hạn ở các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học hay tổ chức khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp và cá nhân cũng có thể trực tiếp đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Theo thông báo, đề xuất nhiệm vụ được xây dựng theo một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan chủ quản tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026.

Trường hợp thứ hai là các nhiệm vụ nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.

Với nhóm này, nhiệm vụ đề xuất không thuộc trường hợp tại Quyết định số 808/QĐ-TTg đã được Thủ tướng giao cho 9 bộ, ngành gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Như vậy, bên cạnh những nhiệm vụ đã được giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan chủ quản, đợt kêu gọi còn tiếp nhận đề xuất phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc các danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, với điều kiện không thuộc phạm vi nhiệm vụ đã giao cho 9 bộ, ngành nêu trên.

Cách mở đề xuất cho nhiều chủ thể tham gia cũng tạo cơ hội để các ý tưởng phát triển công nghệ, sản phẩm chiến lược được đề xuất từ chính doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ cũng như cá nhân.

Hồ sơ đề xuất được thực hiện theo Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình./.

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