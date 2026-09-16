Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời cho phương tiện bay không người lái

Ngày 16/9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu và sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn.



Theo Quyết định, các khu vực vùng trời được xác định theo hệ tọa độ WGS-84. Toàn bộ hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, bao gồm cả hoạt động bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tuân thủ đúng nội dung ghi trong giấy phép và tự chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trên không cũng như mặt đất.



Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan xác định, công bố tọa độ chi tiết của 4 khu vực này trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; đồng thời thực hiện cấp phép, quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động bay.

Khu vực 2 theo Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu và sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc an toàn xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có quyền quyết định hạn chế hoặc cấm bay tạm thời tại một hoặc nhiều khu vực đã thiết lập.



Bên cạnh đó, Công an thành phố chịu trách nhiệm đăng ký phương tiện bay và phối hợp kiểm tra an toàn thông tin, bảo mật nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu các nội dung thử nghiệm giao hàng bằng drone và phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Các sở, ngành liên quan khác như Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công Thương, Y tế cùng Ủy ban Nhân dân các địa phương phối hợp quản lý hoạt động thể thao giải trí, rà soát độ cao tĩnh không, kiểm soát thị trường thiết bị và bảo đảm mặt bằng cất, hạ cánh an toàn.



Các tổ chức, hội, câu lạc bộ có sở hữu, sử dụng phương tiện bay phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay; trật tự an toàn xã hội và lợi ích công cộng; phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ quan quản lý hoạt động bay.

Tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, bao gồm cả hoạt động bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp trong 4 khu vực này phải có giấy phép bay của cơ quan có thẩm quyền cấp và thực hiện đúng các quy định trong giấy phép bay; có trách nhiệm chấp hành hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tự chịu trách nhiệm về bảo đảm an ninh, an toàn bay trên không và mặt đất./.



UAV xâm nhập vùng trời, 4 chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng khẩn cấp Ngày 16/3, theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, vào chiều 15/3, Đài kiểm soát không lưu Cát Bi (TP Hải Phòng) phát hiện thiết bị UAV ở gần sân bay.

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