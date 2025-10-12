Samsung bị yêu cầu bồi thường 445,5 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế

Bồi thẩm đoàn Liên bang tại Marshall, Texas (Mỹ) ngày 10/10 (giờ địa phương) đã ra phán quyết yêu cầu hãng sản xuất sản phẩm điện tử hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics phải bồi thường thiệt hại 445,5 triệu USD sau khi phát hiện hãng này đã vi phạm nhiều bằng sáng chế công nghệ mạng không dây do một công ty Mỹ nắm giữ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, theo phán quyết, Samsung đã vi phạm 4 bằng sáng chế thuộc sở hữu của Collision Communications - một công ty có trụ sở tại tiểu bang New Hampshire chuyên về công nghệ hiệu quả mạng không dây.

Hội đồng xét xử đã xác định rằng các sản phẩm của Samsung, bao gồm điện thoại thông minh Galaxy và máy tính xách tay có chức năng không dây, đã vi phạm các bằng sáng chế được đề cập ở trên.

Collision Communications đã đệ đơn kiện Samsung vào năm 2023, cáo buộc Samsung vi phạm công nghệ độc quyền của mình./.

