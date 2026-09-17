Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc và ASEAN đóng góp vào tương lai AI an toàn

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc-ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, với chủ đề “Hợp tác về quản trị AI, cùng kiến tạo tương lai an toàn,” các đại biểu tập trung thảo luận chuyên sâu về những vấn đề trọng tâm như xây dựng sự đồng thuận về an toàn và đạo đức AI, quản trị hợp tác khu vực, quy định và phòng ngừa rủi ro, cũng như hợp tác trong ngành; cùng nghiên cứu các quy tắc về đạo đức và quản trị an toàn AI tại khu vực Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy kết nối nguồn lực, tăng cường hợp tác ứng dụng AI và đẩy mạnh việc triển khai thực tế các kết quả hợp tác về AI.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, đối với Việt Nam, quản trị AI hiệu quả là nền tảng để đổi mới sáng tạo phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

Việt Nam đã ban hành Luật AI và Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời phê duyệt Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy phát triển AI gắn với quản trị an toàn, có trách nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc-ASEAN về Trí tuệ nhân tạo năm 2026. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là lấy con người làm trung tâm; AI phải phục vụ con người, không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người; phát triển AI phải bảo vệ quyền con người, quyền riêng tư, bảo đảm công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chiến lược quốc gia về AI của Việt Nam xác định AI là năng lực cốt lõi để chuyển đổi quản trị, sản xuất và cung cấp dịch vụ. Việt Nam chú trọng nhân lực, hạ tầng tính toán và dữ liệu; phát triển năng lực làm chủ công nghệ gắn với mở rộng hợp tác quốc tế và bảo đảm tự chủ chiến lược.

Cùng với những nỗ lực trong nước, ông Hoàng Minh cũng cho biết, tháng Bảy vừa qua, Việt Nam đã ký Hiệp định thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAICO). Việt Nam coi trọng hợp tác đa phương nhằm phát triển AI vì mục đích hòa bình, an toàn và bao trùm, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Về hợp tác giữa Trung Quốc-ASEAN, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng hợp tác giữa hai bên có thể phát huy thế mạnh của mỗi bên, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội phát triển AI trong khu vực.

Tại Hội nghị đã ra mắt Ủy ban Chuyên trách về Hợp tác Dữ liệu Trung Quốc-ASEAN thuộc Tổ chức Dữ liệu Thế giới. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và pháp luật mỗi nước, ông Hoàng Minh cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy 3 hướng hợp tác.

Thứ nhất, tăng cường đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quản trị AI. Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý và học hỏi thực tiễn của các đối tác.

Các hướng dẫn của ASEAN về quản trị và đạo đức AI, bao gồm AI tạo sinh, là nguồn tham khảo hữu ích để tăng cường sự hiểu biết và khả năng tương thích giữa các cách tiếp cận.

Thứ hai, tăng cường hợp tác nghiên cứu, kiểm thử và đánh giá an toàn AI. Việt Nam mong muốn thúc đẩy kết nối viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để nghiên cứu chung, chia sẻ phương pháp đánh giá rủi ro và kinh nghiệm về tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc phát triển, kiểm thử AI cần tính đến đặc thù ngôn ngữ, văn hóa, bảo vệ dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Thứ ba, hợp tác phát triển nhân lực và thu hẹp khoảng cách về AI. Việt Nam coi trọng hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia và bồi dưỡng năng lực cho cả người phát triển, người quản lý và người sử dụng AI.

Hợp tác cần gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng, tương lai AI an toàn cần được xây dựng từ năng lực quản trị của mỗi quốc gia và sự tin cậy giữa các đối tác. Do đó, Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc và các nước ASEAN đóng góp vào tương lai đó, vì lợi ích của người dân và sự thịnh vượng của khu vực.

Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng Trung Quốc-ASEAN về AI lần đầu tiên đã được tổ chức tại Nam Ninh vào tháng Chín năm ngoái, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác về AI giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Tiếp nối nền tảng hợp tác hiện có, hội nghị này hướng tới việc nâng tầm quan hệ hợp tác, chuyển từ sự phối hợp trong các dự án cụ thể sang cùng xây dựng các khuôn khổ thể chế; đồng thời nỗ lực cùng nghiên cứu thiết lập một hệ thống quản trị AI công bằng và hợp lý, qua đó góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai ASEAN-Trung Quốc gắn kết hơn./.

Diễn đàn Pháp luật ASEAN: Ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy lập pháp “quản trị” sang “thích ứng” và kiến tạo phát triển; đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống pháp luật để khai thác tối đa các tiềm năng của công nghệ mới.