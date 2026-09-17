Đề xuất lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi qua ứng dụng VNeID

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 10689/BNNMT-QLĐĐ gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua ứng dụng VNeID.

Việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 465/TB-VPCP ngày 10/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), diễn ra vào sáng 9/9.

Cụ thể, tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng lưu ý lấy ý kiến đồng thời về cả 3 luật một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể... Khi lấy ý kiến Nhân dân phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tài liệu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng VNeID, gồm: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và danh mục các vấn đề cần xin ý kiến. Phương thức lấy ý kiến được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thiết lập chức năng để Nhân dân nghiên cứu và lựa chọn một trong ba phương án, gồm: “Tán thành hoàn toàn,” “Tán thành có góp ý,” hoặc “Không tán thành” với toàn văn dự thảo luật và các vấn đề cần xin ý kiến.

Trong đó, đối với phương án “Tán thành có góp ý” và “Không tán thành,” Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất ứng dụng tích hợp trường “Nội dung góp ý” để Nhân dân nhập và gửi ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng VNeID, được đề xuất là 15 ngày kể từ ngày đăng lấy ý kiến dự thảo luật trên ứng dụng này.

Để bảo đảm tiến độ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện việc trích xuất, chuyển giao đầy đủ, chính xác và kịp thời toàn bộ dữ liệu ý kiến tham gia của Nhân dân về bộ, qua Cục Quản lý đất đai.

Việc chuyển giao dữ liệu được thực hiện thành hai đợt. Đợt 1 tổ chức vào ngày 2/10/2026, phục vụ tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đợt 2 triển khai vào ngày 9/10/2026, phục vụ kỳ họp Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an quan tâm, phối hợp triển khai, bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên ứng dụng VNeID, được thực hiện đúng thời gian, nội dung dự thảo luật, cũng như yêu cầu đề ra./.

Đề xuất chấm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 34 tỉnh, thành phố Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất kết quả xếp hạng 34 tỉnh, thành phố về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, được xác định trên cơ sở 6 tiêu chí.