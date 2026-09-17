Hà Nội: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, ngập úng

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, nước trên các sông dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực, ngày 17/9, lực lượng Công an thành phố Hà Nội tăng cường bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản, gia cố các vị trí xung yếu; đồng thời cảnh báo, phân luồng tại những điểm ngập sâu, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Hỗ trợ người dân tại các điểm ngập úng

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều sông trên địa bàn Hà Nội lên cao. Sáng 17/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động 3 trên sông Tích; báo động 2 trên sông Đáy, sông Nhuệ. Trước đó, thành phố đã phát lệnh báo động 3 trên sông Bùi.

Trước tình hình trên, tại những khu vực bị ngập và các địa bàn ven sông, lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền, lực lượng phòng thủ dân sự tăng cường ứng trực, hỗ trợ người dân và xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Tại phường Sơn Tây, nước sông Tích dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập. Trong đêm 16 và rạng sáng 17/9, các lực lượng tại địa phương đã tổ chức ứng trực, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di chuyển, kê kích tài sản, đồ dùng sinh hoạt; tổ chức di dời người tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn; trong đó, ưu tiên người cao tuổi, trẻ nhỏ và những trường hợp gặp khó khăn trong việc tự di chuyển.

Nhà dân bị ngập.(Ảnh: Vietnam+)

Cùng với việc hỗ trợ người dân, các lực lượng tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, kiểm soát những khu vực ngập sâu nhằm hạn chế người và phương tiện đi vào nơi có nguy cơ mất an toàn.

Tại xã Tam Hưng, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Nhuệ dâng nhanh. Sáng 17/9, tại khu vực cầu sông Nhuệ thuộc thôn Thạch Đan, nước đã mấp mé các vị trí thấp trũng, tiềm ẩn nguy cơ tràn bờ, gây ngập khu dân cư.

Ngay khi nắm tình hình, Công an xã Tam Hưng huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân vận chuyển vật tư, bao cát đến những vị trí xung yếu. Cán bộ, chiến sỹ cùng các lực lượng tại chỗ trực tiếp đắp bao cát, gia cố bờ bao, hỗ trợ người dân ven sông xử lý những tình huống phát sinh.

Cùng với gia cố các điểm xung yếu, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi mực nước, duy trì ứng trực để kịp thời xử lý nếu nước tiếp tục dâng. Đây là một trong những khu vực cần đặc biệt lưu ý khi lúc 5 giờ 50 phút ngày 17/9, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,42 m, vượt mức báo động 2 0,02 m; thành phố đã phát lệnh báo động 2 trên sông Nhuệ tại Tam Hưng và nhiều xã, phường ven sông.

Cảnh báo, phân luồng tại các điểm ngập

Không chỉ tại khu vực ven sông, lực lượng công an cơ sở và Cảnh sát giao thông cũng được bố trí tại các tuyến đường xảy ra ngập để cảnh báo, hướng dẫn người dân và bảo đảm giao thông.

Tại phường Bồ Đề, từ 6 giờ ngày 17/9, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường đã triển khai ứng trực tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.

Qua rà soát, ba điểm ngập đáng chú ý trên địa bàn được xác định tại phố Ngọc Lâm, phố Hoàng Như Tiếp và đường Nguyễn Gia Bồng. Tại các vị trí này, lực lượng công an tổ chức phân luồng, dựng rào chắn, hướng dẫn phương tiện, hạn chế người dân đi vào những nơi nước ngập có nguy cơ mất an toàn.

Trong điều kiện mưa lớn, việc duy trì lực lượng tại các điểm ngập không chỉ nhằm hạn chế ùn tắc mà còn giúp cảnh báo người điều khiển phương tiện về độ sâu của nước, hướng dẫn lựa chọn lộ trình phù hợp và xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Mưa kéo dài liên tục trong 2 ngày khiến phố Ngọc Lâm, phường Bồ Đề vẫn trong cảnh ngập úng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trên nhiều tuyến giao thông của thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì quân số, điều tiết và phân luồng phương tiện trong điều kiện mưa lớn, ngập úng.

Đáng chú ý vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/9, trong khi làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại nút giao Đàm Quang Trung-Cổ Linh, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, nhận được đề nghị hỗ trợ từ một lái xe đang chở người bệnh trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị, hai cán bộ sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho ô tô chở người bệnh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Người bệnh sau đó được đưa vào bệnh viện an toàn để cấp cứu, điều trị.

Trong bối cảnh mực nước các sông còn ở mức cao, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tại cơ sở là tiếp tục bám sát diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực thấp trũng, điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt; duy trì lực lượng và phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi phát sinh tình huống.

Tại các khu vực đô thị, lực lượng công an tiếp tục phối hợp cảnh báo, phân luồng tại các điểm ngập, hạn chế người và phương tiện đi vào những vị trí không bảo đảm an toàn. Ở các địa bàn ven sông, trọng tâm là theo dõi mực nước, kiểm tra các điểm xung yếu và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân khi nước tiếp tục dâng./.

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