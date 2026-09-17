Thanh Hóa xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, nhiều hộ dân miền núi phải di dời

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 13/9 đến ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-500 mm.

Tại xã miền núi Linh Sơn, mưa kéo dài đã làm nhiều khu vực đồi dốc, taluy và các tuyến giao thông xuất hiện sạt trượt, nứt gãy, xói lở, riêng khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, sau những ngày mưa lớn kéo dài đã xuất hiện vết nứt lớn và xảy ra sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt mất an toàn đối với người dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã miền núi Linh Sơn sau những ngày mưa lớn kéo dài đã xuất hiện vết nứt lớn và xảy ra sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt mất an toàn đối với người dân.

Qua kiểm tra thực tế của Ủy ban Nhân dân xã, vết nứt lớn xuất hiện ở độ cao gần 40m trên sườn đồi, kéo dài hơn 200 m, nhiều điểm sạt trượt có chiều cao từ 1m đến 2m, nhiều khối lượng lớn đất đã trượt xuống nhà của 12 hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

Hiện vết nứt này đang tiếp tục sạt kéo dài xuống hai bên mặt đường giao thông, từ khu En đi bản Năng Cát, chiều rộng vết nứt, sạt trượt khoảng 20cm, có điểm rộng khoảng 40cm, làm đứt gãy, sụt lún mặt đường.

Hiện trạng cho thấy nguy cơ toàn bộ phần đất đồi và mặt đường tại khu vực này sẽ tiếp tục sạt đổ xuống khu vực taluy âm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với người, nhà ở, tài sản và công trình giao thông nếu không được xử lý khẩn cấp.

Để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 12 hộ với 45 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới, không để người dân tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn, hiện khối đất khu vực đồi Lau Ván đã có sự dịch chuyển rõ rệt và đang tiếp tục sạt trượt, trong khi do mưa lớn vẫn đang kéo dài, nên nguy cơ khối lượng đất đồi và một phần mặt đường mất ổn định, sẽ sạt đổ xuống taluy âm là rất lớn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đang theo dõi các vết nứt, vị trí sạt trượt, diễn biến mái dốc đồi Lau Ván và khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và sẵn sàng mở rộng phạm vi sơ tán khi có dấu hiệu bất thường.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn để tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang.

Theo thống kê của Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trên các tuyến Quốc lộ 350, quốc lộ 300, quốc lộ 45, quốc lộ 217B… đang có 12 vị trí bị ngập lụt gây tắc đường thuộc các xã Kim Tân, xã Thạch Bình, xã Nông Cống, xã Các Sơn... Đồng thời, còn 9 vị trí bị sạt lở gây tắc đường thuộc quốc lộ 16, quốc lộ 15C, quốc lộ 217, thuộc xã Hiền Kiệt, xã Tam Lư, Xã Yên Khương, xã Nhi Sơn.

Tổng khối lượng thiệt hại gồm, sạt taluy taluy dương tại 82 vị trí với khối lượng khoảng 18.508m3, cụ thể tại quốc lộ 15 có 6 vị trí với khối lượng khoảng 2.548m3, tại quốc lộ 5C có 32 vị trí với khối lượng khoảng 6.008m3, tại quốc lộ 16 có 23 vị trí với khối lượng khoảng 6.128m3… Sạt lở taluy âm tại 3 vị trí trên tuyến quốc lộ 217, với chiều dài 46m, hư hỏng lún sụt, nứt mặt đường tại 2 vị trí với diện tích khoảng 293m2 tại quốc lộ 5C có 1 vị trí với diện tích khoảng 260m2 và tại quốc lộ 477 có 1 vị trí với diện tích 33m2, và tại Km89+250/quốc lộ 15C tại địa phận xã Pù Nhi; với chiều dài 35m rộng cả mặt đường (vết nứt rộng lớn nhất 27cm, sâu 20cm).

Tại các tuyến đường tỉnh đang bị lụt gây tắc đường, có tại 45 vị trí thuộc các tuyến đường 505B, đường 506E, đường 514, đường 512..., ngoài ra có 8 vị trí sạt lở gây tắc đường. Khối lượng thiệt hại gồm, sạt taluy dương tại 26 vị trí, với khối lượng khoảng 11.970m3, cụ thể, tại đường tỉnh 518B có 1 vị trí với khối lượng khoảng 1.455m3, tại đường tỉnh 519 có 1 vị trí với khối lượng khoảng 869 m3…

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, ngập lụt tại các tuyến đường trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban quản lý bảo trì giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường để kịp thời thực hiện ngay các biện pháp xử lý. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông,… tại các vị trí ngập lụt, sạt lở gây ách tắc, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần đường, kiểm tra, cập nhật thiệt hại và thực hiện các phương án khắc phục, Qua đó, giúp người dân miền núi đi lại đảm bảo an toàn giao thông.

Tối ngày 17/9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, trên các sông Mã, sông Yên, sông Lèn, sông Bưởi, sông Cầu Chày đã xảy ra đợt lũ vượt mức báo động, hiện tại mực nước trên các sông dao động lên chậm, riêng sông Yên đã đạt đỉnh, mực nước trên sông Bưởi là (+13.37m) trên báo động 3 là 1,37m…

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường gồm 2.679 hộ/10.061 khẩu, tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ 45 xã, phường đã chủ động sơ tán 1.016 hộ/3.892 khẩu sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn, người dân ở nơi sơ tán đã được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Về nhà ở, có 8.419 ngôi nhà của người dân bị ngập nước, cụ thể tại xã Kim Tân là 1.364 hộ, xã Cẩm Thạch có 38 hộ, xã Ngọc Liên có 77 hộ, xã Thạch Quảng có 102 hộ, xã Thạch Bình 356 hộ, xã Nông Cống có 1.524 hộ bị ngập nước… và có 4 ngôi nhà bị đổ sập.

Về sản xuất nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích cây trồng nông nghiệp bị ngập là 6.700 ha gồm, 3.777 ha cây lúa, 1.673 ha cây rau màu, 1.250 ha cây mía, 1.134 ha nuôi trồng thủy sản, về công nghiệp có 4 cột điện hạ thế bị đổ gãy tại xã Thiên Phủ và xã Văn Phú.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện các công ty Khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm và vận hành 20 cống tiêu để tiêu úng, bảo vệ sản xuất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 2.092 lượt cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ, Công an tỉnh đã huy động 5.700 cán bộ, chiến sỹ (700 đồng chí Công an tỉnh, 5.000 đồng chí Công an xã) và 8.520 đồng chí an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ người dân công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện chính quyền các địa phương đang chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Cũng như, chuẩn bị, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn để đảm bảo an toàn cho người dân./.

Xuất hiện vết nứt dài 100m, tạm dừng lưu thông trên Quốc lộ 3B qua Thái Nguyên Sau khi đi kiểm tra điểm sạt lở đất này, lực lượng chức năng đã phát hiện một vết nứt kéo dài xuất hiện trên sườn núi tại tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên.

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