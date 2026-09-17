Xét xử vắng mặt đối tượng ở nước ngoài trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ngày 29/9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Cái Quang Huy (sinh năm 2000, nơi thường trú và nơi ở trước khi xuất cảnh là Khối Dốc Cao, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện tại: Cộng hòa Liên Bang Đức; hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1989, trú phường Tây Hiếu, Nghệ An) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h, Bộ luật Hình sự.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo Cái Quang Huy ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Đức (ở Hà Nội) quen biết Cái Quang Huy khi cả hai cùng làm bếp tại 1 nhà hàng ở Thủ đô Béclin, Cộng hòa liên bang Đức. Tháng 12/2024, Đức về Việt Nam sinh sống cùng gia đình.

Khoảng đầu tháng 1/2025, Huy liên lạc với Đức hỏi thăm sức khỏe. Quá trình nói chuyện, Đức nhờ Huy mua cho ít thuốc lá và xì gà gửi về Việt Nam để tiếp khách vì Đức chuẩn bị cưới con trai. Khoảng 1 tuần sau Huy gọi cho Đức bảo đã mua được thuốc lá và xì gà.

Ngoài ra, Huy bảo mua ít bánh kẹo và thuốc tây gửi về cùng cho mẹ Huy để làm quà Tết. Đức đọc địa chỉ nhà và số điện thoại cho Huy gửi đồ về.

Ngày 21/1/2025, nhân viên chuyển phát gọi điện cho Đức thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về. Đức bảo nhân viên mang hàng đến nhà. Khi Đức vừa nhận kiện hàng thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện bên trong thùng hàng có chứa ma túy. Đức không biết bên trong thùng hàng của Huy gửi có cất giấu ma túy.

Trước đó, Huy dặn sau khi nhận được hàng, Đức lấy đồ của Đức ra, số hàng còn lại, Đức gửi về gia đình Huy ở Nghệ An.

Trong thời gian cơ quan chức năng điều tra vụ án trên, tháng 4/2025, Cái Quang Huy đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức liên lạc với Nguyễn Tiến Đạt.

Huy thuê Đạt nhận giúp 2 kiện hàng mỹ phẩm, bên trong có cất giấu ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với tiền công là 110 triệu đồng.

Viện Kiểm sát xác định, ngày 21/1/2025 và ngày 24/4/2025, Cái Quang Huy có hành vi 2 lần vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Tổng khối lượng ma túy Huy phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 9,6 kg MDMA và 405 gam Ketamine. Khối lượng ma túy Nguyễn Tiến Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự là gần 4,3 kg MDMA.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Đạt khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra, Đạt chưa nhận được tiền công vận chuyển ma túy do Huy trả.

Do Cái Quang Huy hiện đang ở Cộng hòa Liên bang Đức nên Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã Huy, tống đạt, niêm yết công khai các văn bản tố tụng liên quan đến Huy tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An và thực hiện các thủ tục để đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt Huy theo quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Hữu Đức, quá trình điều tra Đức khai không biết bên trong thùng hàng Huy gửi cho Đức nhận có chứa ma túy, Cơ quan điều tra cũng không thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc Đức biết bên trong thùng hàng Đức gửi Huy mua có chứa ma túy nhưng vẫn nhận hàng.

Do vậy, không đủ căn cứ chứng minh Đức đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với Cái Quang Huy.

Ngày 13/4/2026, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hủy quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Đức./.

Khởi tố thêm tội đưa hối lộ trong vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển 1,16 tấn ma túy xuyên quốc gia bằng đường biển, đồng thời làm rõ hành vi đưa 1,2 tỷ đồng hối lộ lực lượng chức năng.

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