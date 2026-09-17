Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngân (trú tại xã Nghĩa Đàn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, với số tiền chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Võ Thị Ngân rủ một số người dân góp tiền đầu tư mua bán bất động sản.

Thời gian đầu, Ngân trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được sự tin tưởng. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền để đầu tư, mua bán “lướt” đất, cam kết chỉ sau 5-15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời. Để tạo lòng tin cho người góp vốn, Ngân còn dựng ra những giao dịch, tin nhắn giả tinh vi.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Ngân không sử dụng tiền vào mục đích mua bán bất động sản như đã cam kết mà trả khoản nợ trước đó, đồng thời chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Cơ quan chức năng xác định chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngân.

Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để trình báo./.

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