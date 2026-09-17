TP Hồ Chí Minh: Khai trừ ra khỏi Đảng 4 nguyên lãnh đạo trường học, công ty

Ngày 17/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại Chi bộ Khu phố 32 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên.

Cụ thể gồm ông Lưu Phước Dũng (Chi bộ Khu phố 32 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi), ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3), ông Lạc Thái Phước (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3), ông Phạm Hoàng Vinh (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3).

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các đảng viên trên đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng nơi các đảng viên sinh hoạt, công tác./.

Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng: Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc Căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc.

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