Gia Lai phạt 400 triệu đồng người phá gần 4.900m2 rừng tự nhiên

Ngày 17/9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đăng Phúc (sinh năm 1959, trú tại thôn Phú Gia, xã Xuân An) về hành vi phá rừng tự nhiên, với diện tích rừng bị thiệt hại gần 4.900m2.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3822/QĐ-XPHC ngày 9/9/2026, ông Lê Đăng Phúc đã phá rừng tự nhiên thường xanh nghèo, chức năng sản xuất, tại lô 9a, khoảnh 3, tiểu khu 245, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai.

Hành vi của ông Lê Đăng Phúc được xác định theo điểm b, khoản 10 và khoản 15, Điều 23 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Với hành vi trên, ông Lê Đăng Phúc bị phạt 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng đồng thời tịch thu một máy cưa xăng cầm tay không có nhãn hiệu và một chiếc rựa được sử dụng làm phương tiện vi phạm hành chính.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai buộc ông Lê Đăng Phúc trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích 4.896m2 bị thiệt hại, bằng các loài cây bản địa gồm Muồng đen và Sao xanh, tại lô 9a, khoảnh 3, tiểu khu 245, xã Xuân An.

Việc trồng lại rừng phải được thực hiện trong vụ trồng rừng kế tiếp, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt. Toàn bộ chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do ông Lê Đăng Phúc chi trả.

Theo quyết định, ông Lê Đăng Phúc phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn, việc cưỡng chế thi hành sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật; đồng thời, người vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm nộp.

Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát được giao tổ chức thực hiện quyết định, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và Ủy ban Nhân dân xã Xuân An trong việc theo dõi, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả./.

Gia Lai làm rõ vụ phá hơn 6.300m² rừng tự nhiên tại xã Uar Phần lớn diện tích rừng đều bị phá trắng bằng rìu, cưa xăng; cây rừng ngã đổ toàn bộ và bị đốt cháy nham nhở; dấu vết cho thấy có dấu hiệu sử dụng phương tiện cơ giới.

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