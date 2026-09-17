Tuyên phạt cựu kế toán Cục Thi hành án dân sự Huế 17 năm tù

Ngày 17/9, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Phi Khanh (sinh năm 1983, trú phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) về tội “Tham ô tài sản."

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản.”

Theo cáo trạng, Lê Thị Phi Khanh là cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế), được giao nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra và báo cáo các vấn đề tài chính liên quan đến tiền, tài sản, vật chứng do đơn vị quản lý.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ ngày 6/7/2021 đến ngày 25/12/2024, bị cáo nhiều lần lập hồ sơ, chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khanh đã 19 lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế (mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên-Huế) đến tài khoản của bà Lê Thị Thanh Tuyền (người quen của Lê Thị Phi Khanh) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế.

Khanh làm giả các thủ tục gồm Quyết định chuyển tiền thi hành án, Giấy xử lý tiền tạm giữ và Ủy nhiệm chi, soạn thảo nội dung trên máy tính, in tài liệu rồi cắt, ghép phần bên dưới của các quyết định, giấy chuyển tiền đã được lập trước đó.

Sau đó, Khanh scan thành bản hoàn chỉnh có nội dung, chữ ký của chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án và con dấu của đơn vị. Từ các chứng từ giả, bị cáo lập Ủy nhiệm chi tương ứng rồi đưa lên hệ thống mạng Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện quy trình ký số.

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, khi chủ tài khoản không có mặt tại phòng làm việc, Khanh đã sử dụng máy tính và thiết bị ngoại vi để thực hiện ký số vào các Ủy nhiệm chi.

Sau khi được ký số, chứng từ được chuyển trên hệ thống, Kho bạc Nhà nước phê duyệt và thực hiện việc chuyển tiền. Bằng thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Sau đó đó, Khanh đưa cho bà Lê Thị Thanh Tuyền hơn 12 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Những người liên quan cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục, gồm ông Phan Thanh Hải 100 triệu đồng, ông Phan Công Hiền 100 triệu đồng, ông Hoàng Thế Hùng 600 triệu đồng và bà Lê Thị Thanh Tuyền 18 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định các ông Phan Thanh Hải (Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế), Phan Công Hiền (Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Hoàng Thế Hùng (Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế) là những người được ủy quyền làm chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án trong các giai đoạn khác nhau, đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, phê duyệt và quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số.

Những sơ hở này tạo điều kiện để bị cáo Lê Thị Phi Khanh lợi dụng thực hiện việc ký số các Ủy nhiệm chi, qua đó chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, những người này chỉ được ủy quyền làm chủ tài khoản trong từng giai đoạn nhất định, không liên tục và hành vi thiếu trách nhiệm không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại.

Do đó, cơ quan điều tra xác định chưa có căn cứ xử lý hình sự và kiến nghị lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định bà bà Lê Thị Thanh Tuyền có hành vi nhận và chuyển tiền cho bị cáo Khanh nhưng bị hạn chế khả năng nhận thức, không biết số tiền được chuyển đến là do phạm tội mà có. Vì vậy, hành vi của bà Tuyền không cấu thành tội phạm và không bị xử lý hình sự.

Đối với cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Phòng Kế toán Kho bạc Nhà nước khu vực 13), cơ quan điều tra xác định việc kiểm soát chi chưa hết trách nhiệm, dẫn đến phê duyệt các Ủy nhiệm chi có sai sót về đối tượng.

Ngày 19/3/2026, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có kiến nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực 13 rút kinh nghiệm, phòng ngừa chung./.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin nhằm phát hiện tham nhũng, lãng phí Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, qua đó kịp thời phát hiện những dấu hiệu tham nhũng, lãng phí tiêu cực.