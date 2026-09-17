Bổ sung tiêu chuẩn của luật sư để nâng cao chất lượng nghề nghiệp

Nhiều ý kiến tập trung vào nội dung quy định về tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư đã được các đại biểu nêu ra tại Hội nghị Góp ý Luật Luật sư (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu nhất trí về tầm quan trọng của việc sửa đổi Luật Luật sư hiện hành nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng liên quan đến tổ chức và hoạt động của luật sư; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư; xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi kỹ năng hành nghề, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế...

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một trong những mục tiêu của công tác sửa đổi Luật Luật sư là hướng tới phát triển thị trường dịch vụ pháp lý và nâng cao chất lượng luật sư.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh góp ý Luật Luật sư (sửa đổi). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Từ thực tế cho thấy, thị trường dịch vụ pháp lý tuy không được đầu tư nhiều, nhưng nguồn thu nộp thuế rất ấn tượng, vì thế trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, việc quan tâm thúc đẩy thị trường pháp lý phát triển cũng rất quan trọng, cần thiết. Đồng thời, để nâng cao chất lượng dịch vụ luật sư không đơn giản chỉ là nâng cao về năng lực trình độ chuyên môn mà còn phải là nâng cao về bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của luật sư.

Khác với quan điểm của một số đại biểu, Luật sư Hà Hải đề nghị giữ nguyên tiêu chuẩn luật sư là “cử nhân luật hoặc thạc sỹ luật hoặc tiến sỹ luật” (điểm b, khoản 1, Điều 7), để mở rộng đối tượng hướng tới xây dựng một đội ngũ luật sư có trình độ trên nhiều lĩnh vực, giỏi ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Về vấn đề này, bà Trần Thị Lan Anh, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy định tiêu chuẩn của luật sư trong Dự thảo Luật phải “am hiểu sâu theo lĩnh vực” là rất mơ hồ mang tính định tính, cần sửa đổi, cụ thể hóa theo hướng có căn cứ, định lượng, có thể kiểm chứng. Bên cạnh đó, Luật cần bổ sung tiêu chí về bảo đảm không có xung đột lợi ích và lợi ích đối lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bà Trần Thị Lan Anh đề nghị, cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định theo hướng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư không có lợi ích đối lập hoặc các mối quan hệ có khả năng làm phát sinh xung đột lợi ích đối với vụ việc hoặc cơ quan giao nhiệm vụ. Quy định này sẽ góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh góp ý Luật Luật sư (sửa đổi). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Từ thực tiễn công tác kiểm sát, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ băn khoăn về quy định “Cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm... bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư”- khoản 2, Điều 5.

Bởi theo ông Nguyễn Anh Tuấn, không phải dữ liệu nào cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan cũng phải có nghĩa vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố đề nghị Ban soạn thảo bổ sung theo hướng việc “bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư theo quy định của pháp luật” và để các Luật, quy định chuyên ngành quy định cụ thể loại dữ liệu được kết nối, chia sẻ.

Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, trong thực tế, còn tồn tại một số ít luật sư có hành vi chưa phù hợp, cố ý tiết lộ thông tin liên quan đến người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác, nhất là những người có quyền lợi đối lập với khách hàng mà luật sư đang bào chữa, bảo vệ, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố đề nghị sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 6 theo hướng quy định nghiêm cấm luật sư “sử dụng thông tin về vụ việc, người tiến hành tố tụng, về khách hàng và người tham gia tố tụng khác mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức..."

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến giữ nguyên quy định Liên đoàn Luật sư Việt Nam (hoặc đồng phối hợp với Bộ Tư pháp) tổ chức các cuộc thi quốc gia về luật sư; làm rõ hơn quy định rõ mang tính định lượng về yếu tố “có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế” của điều kiện hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung yêu cầu các luật sư nước ngoài khi hành nghề tại Việt Nam phải tham gia thành viên của một Hội luật sư nào đó…

Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) gồm 6 Chương, 36 Điều, quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, quyền, nghĩa vụ của luật sư, luật sư tập sự, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam./.

Thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương từ ngày 1/10/2026 Với 467/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 24/4, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

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