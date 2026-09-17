Vụ cháy ở phường Chợ Lớn: Thăm hỏi các nạn nhân, rà soát để có phương án hỗ trợ

Trưa 17/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành phố đến thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, đoàn đến thăm bà N.T.T. (66 tuổi), đang điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ. Thăm hỏi, động viên bà T., ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, lãnh đạo Thành phố đã nắm thông tin vụ việc, địa phương đến thăm hỏi các nạn nhân. Thành phố tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp các cơ sở y tế trong công tác chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn công tác thăm 4 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại đây; đồng thời trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ về tình trạng sức khỏe của từng trường hợp.

Trực tiếp thăm hỏi, động viên các nạn nhân, ông Nguyễn Mạnh Cường mong các nạn nhân cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe; đồng thời cho biết bệnh viện sẽ làm hết sức để chăm sóc, điều trị.

Đến hiện trường vụ cháy, sau khi trao đổi với lực lượng Công an và chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, địa phương rà soát điều kiện, hoàn cảnh của gia đình các nạn nhân, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ; phối hợp với Mặt trận và các đơn vị liên quan giúp gia đình giải quyết thủ tục cần thiết.

Lãnh đạo Thành phố lưu ý, địa phương nắm sát tình hình điều trị và chi phí y tế của các nạn nhân để có phương án hỗ trợ kịp thời. Thành phố sẽ phối hợp trong quá trình này nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 17/9, Công an phường Chợ Lớn nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 Phạm Hữu Chí. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người. Lực lượng Công an phường phối hợp lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tổ chức chữa cháy, cứu người.

Lực lượng chức năng đưa 5 nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai nạn nhân N.P.T. (sinh năm 2011) và N.Q.V.T. (sinh năm 1983) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phải thở máy, tiên lượng xấu. Hai nạn nhân N.T.T.T. (sinh năm 1988) và N.Q.T. (sinh năm 2012) bị phỏng toàn thân, đang thở oxy, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân N.T.T. đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương, hiện tỉnh táo, ổn định.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại tầng một và tầng lửng, gồm N.T.G. (sinh năm 1931) và L.N.Đ.T. (sinh năm 1993).

Đến 2 giờ 36 phút ngày 17/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

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