Cháy nhà 4 tầng tại TP Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Sáng 17/9, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện có cháy vào lúc 1 giờ 23 ngày 17/9 tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 5 và Khu vực 10 được điều động đến hiện trường cùng 7 xe chữa cháy các loại.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn và đưa 5 nạn nhân được đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện.

Trong quá trình tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng của căn nhà.

Đến 2 giờ 6, đám cháy được khống chế; 2 giờ 36 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm 2 người tử vong (một nam trung niên và một cụ bà), 5 người bị thương; khoảng 145/200m² diện tích căn nhà bị cháy. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Căn nhà bị cháy có quy mô 4 tầng gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m². Đây là nhà ống ở riêng lẻ, tầng trệt để xe máy, các tầng trên để ở. Nhà có hai lối thoát nạn, gồm cửa chính và lối từ sân thượng sang nhà bên cạnh.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đang ngủ, nên phát hiện cháy muộn và báo cháy chậm. Lượng khói, khí độc nhiều làm giảm khả năng quan sát, gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trong quá trình tiếp cận chữa cháy, cứu người.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân trang bị các thiết bị cảnh báo sớm như đầu báo cháy tự động, thiết bị cảnh báo rò rỉ gas; chuẩn bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc và các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; chủ động phương án thoát nạn thứ hai, thứ ba qua ban công, lô gia, cửa sổ hoặc lối lên mái sang nhà lân cận. Các lối đi, hành lang, cầu thang, ban công và cửa thoát hiểm cần được duy trì thông thoáng.

Khi xảy ra cháy, người dân cần hô hoán, bình tĩnh ngắt nguồn điện, tìm cách thoát nạn, sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa và gọi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua số tổng đài 114./.

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