TP Hồ Chí Minh: Nối vòng tay yêu thương, cùng trẻ mồ côi do COVID-19 bước tiếp

Năm năm sau những ngày đại dịch COVID-19 để lại nhiều mất mát, cuộc sống đã trở lại nhịp điệu bình thường, nhưng với nhiều trẻ em mất cha, mất mẹ, khoảng trống gia đình vẫn còn hiện hữu.

Tối 16/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã kết nối những ký ức của lực lượng tuyến đầu với câu chuyện của các em nhỏ, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để bảo trợ, chăm lo việc học và đồng hành lâu dài, giúp các em có thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành.

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tại Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Chương trình được mở đầu bằng lễ thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19. Những ngọn nến được các đại biểu, y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và người dân thắp lên, như một cách gìn giữ ký ức về những ngày Thành phố Hồ Chí Minh trải qua giai đoạn khắc nghiệt của đại dịch.

Trở lại ký ức ấy sau năm năm, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 cho biết, trong tâm trí đội ngũ y, bác sĩ, cuộc chiến chống COVID-19 dường như “vừa kết thúc ngày hôm qua”. Điều ông nhớ nhất không phải tiếng xe cấp cứu dồn dập giữa đêm hay những bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, mà là ánh mắt của những con người ở giữa lằn ranh sinh tử.

“Đó là ánh mắt của người bệnh rất hoang mang, bấu víu để bước qua lằn ranh sinh tử; ánh mắt gửi gắm, nghẹn ngào của người thân ở cánh cửa phòng cách ly; và đặc biệt là ánh mắt của đội ngũ y, bác sĩ mệt nhoài sau những đêm trực nhưng không bao giờ từ bỏ”, bác sĩ Trương Vĩnh Long chia sẻ.

Câu chuyện của em Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, mồ côi cha vì COVID-19, là một trong những lát cắt về những mất mát ấy. Ngọc Anh hiện sống cùng mẹ và em. Dù gia đình còn khó khăn, em nhiều năm là học sinh giỏi, luôn nỗ lực trong học tập.

Sau khi ba mất, Ngọc Anh giữ một cuốn nhật ký như cách tiếp tục trò chuyện với ba, kể về những niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn trong cuộc sống.

Một kỷ vật khác luôn được Ngọc Anh giữ bên mình là chiếc điện thoại của ba. Trong đó có những bức ảnh gia đình từ những ngày còn đủ bốn thành viên. Chiếc điện thoại, cuốn nhật ký và những ký ức về những buổi ba dạy học trở thành sợi dây để cô bé gìn giữ hình bóng người cha đã mất. Nội dung giao lưu với Ngọc Anh tại chương trình cũng tập trung vào những kỷ niệm này.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” được Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021 nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ có cha hoặc mẹ qua đời vì dịch bệnh đến năm 18 tuổi. Sau 5 năm, chương trình đã hỗ trợ tiền, quà cho hơn 2.200 lượt trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam với hơn 4,3 tỷ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ với hơn 60,8 tỷ đồng; trao 2,1 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên, đồng thời tài trợ, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho các em sau khi hoàn thành bậc trung học phổ thông. Tổng nguồn lực hỗ trợ, bảo trợ cùng các chương trình liên quan đến nay đạt hơn 77 tỷ đồng.

Năm năm là khoảng thời gian đủ dài để Thành phố Hồ Chí Minh hồi sinh sau đại dịch, nhưng chưa đủ để những mất mát trong mỗi gia đình nguôi ngoai. Bằng việc kết nối truyền hình, nghệ thuật với hoạt động bảo trợ trực tiếp, “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” hướng tới nối dài sự sẻ chia từ sân khấu thành những hành động cụ thể, để các em nhỏ có thêm điểm tựa tiếp tục đến trường, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình./.

Nghĩa tình Phương Nam và dấu mốc 5 năm đồng hành cùng trẻ mồ côi do COVID-19 Nội dung chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đan xen với phóng sự, câu chuyện đời thực, hoạt động giao lưu và trao quà cho các em mà chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đồng hành.

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