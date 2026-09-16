Thành phố Hồ Chí Minh: Mang trăng yêu thương đến trẻ thiệt thòi

Tối 16/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026,” mang không khí Tết Trung thu đến trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các mái ấm hoặc sinh sống trong cộng đồng.

Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Trung thu mà còn tạo không gian vui chơi, giao lưu để các em có cơ hội đón một mùa trăng trọn vẹn hơn trong sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí vui tươi của lễ hội trăng rằm, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do tình nguyện viên, nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Các hoạt động ảo thuật, giao lưu cùng chú hề và trò chơi dành cho thiếu nhi cũng tạo nên không khí sôi nổi, giúp các em có thêm những trải nghiệm vui vẻ trong dịp Trung thu.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, những phần quà gồm bánh Trung thu, kẹo, lồng đèn được trao tận tay các em. Những món quà tuy giản dị nhưng góp phần đem đến một đêm hội ấm áp, để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, “Mùa trăng yêu thương” không chỉ là hoạt động trao tặng quà Trung thu mà còn là dịp trao gửi niềm vui, sự sẻ chia đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. “Mỗi chiếc bánh, chiếc đèn, món quà được trao đi dù giá trị vật chất không lớn nhưng đều mang theo thông điệp rằng các em không đơn độc, luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của gia đình, cộng đồng và xã hội,” ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng phần quà được trao tặng mà còn ở việc kết nối những tấm lòng trong cộng đồng. Mỗi người đóng góp một phần quà, mỗi doanh nghiệp góp một nguồn lực, mỗi tổ chức góp một chương trình hay mỗi cá nhân dành một sự quan tâm đều góp phần tạo nên sức mạnh của tình người và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua nhiều năm triển khai, “Mùa trăng yêu thương” đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động vui chơi, giao lưu đến những món quà được trao tặng, chương trình hướng đến việc để các em được đón Trung thu trong không khí vui tươi, gần gũi và đầy yêu thương.

Đón nhận phần quà Trung thu, em Phái Thái Bảo, trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh không giấu được niềm vui. Với các em, một chiếc lồng đèn, chiếc bánh Trung thu hay một buổi tối được vui chơi cùng bạn bè đều có thể trở thành những kỷ niệm đẹp, giúp mùa trăng thêm ý nghĩa.

Không chỉ chăm lo về vật chất, những hoạt động như “Mùa trăng yêu thương” còn tạo sự kết nối giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với cộng đồng; qua đó giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực học tập, rèn luyện và từng bước hòa nhập cuộc sống.

Chung tay mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em đặc biệt Trung Thu năm nay, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp chính quyền, đoàn thể đã mang đến cho các em một mùa trăng ấm áp, giúp các em cảm nhận rõ hơn sự yêu thương và đồng hành của cộng đồng.

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