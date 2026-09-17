Đà Nẵng: An táng hài cốt liệt sỹ từ ngôi mộ tập thể sau hơn nửa thế kỷ

Sáng 17/9, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ từ một ngôi mộ tập thể được phát hiện tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn.

Trong không khí trang nghiêm, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Đức phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tập thể là cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã hy sinh trong chiến đấu tại Hiệp Đức.

Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 5; ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đà Nẵng; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và thân nhân, gia đình liệt sỹ.

Hiệp Đức là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong những năm kháng chiến. Tại khu vực Đồi Thị, quận lỵ Hiệp Đức, từ ngày 26/4/1970 đến 30/4/1970, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã chiến đấu trong điều kiện đặc biệt khốc liệt. Nhiều người đã hy sinh và nằm lại trên mảnh đất này.

Sau hơn nửa thế kỷ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục thực hiện.

Năm 1988, ông Võ Đình Thế (người dân địa phương) phát hiện, cất bốc khu mộ tại đồi Xây Dựng, khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Sau đó, khu mộ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Nhân dân Gò Cao, thôn Thu Bồn, xã Thu Bồn. Suốt 38 năm qua, ông Thế âm thầm chăm sóc, hương khói cho các liệt sỹ.

Từ thông tin của ông Võ Đình Thế cùng lời kể của các nhân chứng, tư liệu lịch sử, di vật quân sự và kết quả khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đà Nẵng có cơ sở xác định đây là mộ liệt sỹ tập thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh trong trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thị từ ngày 26-30/4/1970.

Ngày 15/9, các lực lượng chức năng thành phố tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể trên và đưa về Nghĩa trang liệt sỹ Tân Bình để tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương và thân nhân, gia đình liệt sỹ thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc đưa mộ liệt sỹ tập thể về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Bình đánh dấu sự trở về sau hơn nửa thế kỷ của những người đã hy sinh tại Hiệp Đức. Nơi đây sẽ trở thành địa chỉ để đồng đội, thân nhân và nhân dân tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ.

Hoạt động góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, chính sách đối với người có công, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh./.

Tiếp cận công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sỹ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11; Mục tiêu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu.