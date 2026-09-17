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Diễu binh kỷ niệm 216 năm Quốc khánh Mexico

Đại lộ biểu tượng Paseo de Reforma tại trung tâm thủ đô Mexico City lại rực rỡ sắc màu cờ hoa và vang dội tiếng bước chân duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mexico vào ngày 16/9 hàng năm. 

Phi Hùng
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Nữ chiến sỹ điều khiển xe thiết giáp bọc thép trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ, khẳng định vai trò bình đẳng và quan trọng của người phụ nữ trong lực lượng vũ trang. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Các nữ sỹ quan hải quân tham gia đoàn diễu binh. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Hàng dài các xe thiết giáp bọc thép thuộc Lực lượng Vũ trang Mexico rầm rộ tiến qua đại lộ Paseo de Reforma, thể hiện sức mạnh cơ động và hiện đại của quân đội quốc gia. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Đoàn diễu binh tiến về Tượng đài Thiên thần Độc lập (El Ángel de la Independencia), biểu tượng kiêu hãnh cho tự do và chủ quyền dân tộc của Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Khối đặc nhiệm tinh nhuệ với khuôn mặt hóa trang chiến thuật và quân phục dã chiến tiến bước trong đội hình nghiêm trang, thể hiện tính kỷ luật và sự sẵn sàng chiến đấu cao. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Đội nghi thức tham gia diễu binh. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Bé gái thổi kèn chào mừng đoàn diễu binh. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Lực lượng nghi thức tham gia diễu binh. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Đội quân nhạc cùng tiếng trống rộn rã tiếp thêm khí thế tự hào cho buổi lễ. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
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Đội quân nhạc cùng tiếng trống rộn rã tiếp thêm khí thế tự hào cho buổi lễ. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Lực lượng Vũ trang Mexico #Quốc khánh Mexico #Diễu binh Mexico Mexico
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