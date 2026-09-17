Diễu binh kỷ niệm 216 năm Quốc khánh Mexico

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã khiến một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ.