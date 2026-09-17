Diễu binh kỷ niệm 216 năm Quốc khánh Mexico

Khi đàn sói trở về cánh rừng tại Mexico sau 60 năm
Sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.
Đại lộ biểu tượng Paseo de Reforma tại trung tâm thủ đô Mexico City lại rực rỡ sắc màu cờ hoa và vang dội tiếng bước chân duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mexico vào ngày 16/9 hàng năm.
Mực nước sông Bùi dâng cao vượt mức báo động, tràn qua đê bối gây ngập lụt diện rộng tại nhiều xã vùng ven. Khu vực thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị (Hà Nội) tiếp tục rơi vào tình trạng ngập sâu.
Sáng 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Tại El-Darb El-Ahmar ở thủ đô Cairo, Xưởng nhuộm của Bác Salama, được thành lập từ năm 1901, vẫn duy trì phương pháp nhuộm hoàn toàn thủ công, góp phần gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ.
Thái Nguyên được định danh trên bản đồ chè của Việt Nam với thương hiệu “Đệ nhất danh trà,” tổng diện tích chè toàn tỉnh là 22.177 ha, phủ khắp ở phần lớn các xã, phường trong tỉnh.
Mưa lớn kéo dài trong đêm khiến một số tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, đến sáng vẫn ghi nhận còn một số nơi ngập nặng, người dân di chuyển đầu giờ sáng rất khó khăn.
Ngày 16/9/2026, tại Nghệ An, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp công bố kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, chiều 16/9, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đến thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã khiến một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ.
Chiều 16/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Nằm giữa những vách núi đá vôi hùng vĩ ở bang Selangor (Malaysia), động Batu là một trong những quần thể đền thờ Hindu nổi tiếng và điểm du lịch đặc sắc của Malaysia.
Chiều 16/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.
Chủ tịch Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia."
Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn.
Sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi Chuyên đề với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Sáng 16/9, mưa tại Hà Nội tiếp tục gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố vào giờ cao điểm. Lượng phương tiện tăng cao kết hợp với các điểm ngập úng cục bộ khiến giao thông ùn ứ.
Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Hai Di tích Quốc gia trong Kinh thành Huế gồm Khâm Thiên Giám và Phủ Phụ Chính thời Nguyễn đã bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Trưa 15/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị "Công bố các quyết định của Ban Bí thư về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam."
Sáng 15/9/2026, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.
Ngày 14/9/2026, Mặt Trăng và Sao Kim xuất hiện rất gần nhau trên bầu trời, là hiện tượng thiên văn giao hội, khi hai thiên thể trông có vẻ sát nhau trên bầu trời nhưng thực tế ở rất xa nhau.
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng các khóa năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “Là đạo đức, là văn minh", đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới”.
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại ngập nước, người dân chật vật sinh hoạt, đưa con đi học, đi làm trong đầu giờ sáng.
Sau mưa lũ, Quốc lộ 1A qua xã Hải Lăng, Triệu Phong, phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện rất nhiều “ổ gà,” “ổ voi”, mặt đường bị nứt, lún, tạo gờ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.