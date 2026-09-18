Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 17/9 (giờ địa phương) đã hoan nghênh việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources nhằm khai thác và phát triển lô Ayacucho 2 thuộc Vành đai dầu mỏ Orinoco.

Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng G20 tại thành phố Houston (Mỹ), hướng tới huy động năng lực kỹ thuật và nguồn lực tài chính mới để phát triển lô Ayacucho 2, một khu vực giàu dầu mỏ thuộc Vành đai Orinoco. Theo Continental Resources, hai bên dự kiến trong những tuần tới sẽ tiến tới một hợp đồng tham gia sản xuất dài hạn.

Trên tài khoản Telegram, bà Delcy Rodríguez khẳng định các thỏa thuận hợp tác mới sẽ góp phần củng cố ngành năng lượng, tăng sản lượng dầu khí và tạo thêm cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Venezuela.

Thỏa thuận với Continental Resources diễn ra trong bối cảnh Caracas đang đẩy mạnh thu hút vốn và công nghệ nước ngoài nhằm phục hồi ngành dầu khí.

Trước đó, ngày 2/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã tới Venezuela và tham dự lễ ký hàng loạt thỏa thuận với các tập đoàn năng lượng quốc tế, trong đó có Chevron, Eni và các doanh nghiệp Mỹ.

Theo EFE, Venezuela cho biết đã ký khoảng 50 thỏa thuận đầu tư tại hơn 76 khu vực sản xuất dầu khí.

Continental Resources là một trong những doanh nghiệp dầu khí lớn của Mỹ. Reuters cho biết ngoài Continental Resources, các tập đoàn quốc tế như ExxonMobil, Chevron và Eni cũng đang tăng cường quan tâm hoặc mở rộng hoạt động tại Venezuela trong bối cảnh Washington thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Mỹ vào ngành dầu khí nước này.

Vành đai dầu mỏ Orinoco là khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela, đặc biệt là dầu nặng.

Sản lượng dầu của Venezuela hiện khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, thấp đáng kể so với mức khoảng 3,1 triệu thùng/ngày năm 1998./.

Mỹ thúc đẩy mở rộng khai thác dầu mỏ tại Venezuela Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng tại Venezuela, lên hơn 500.000 thùng/ngày, thậm chí khoảng 600.000 thùng/ngày theo kế hoạch của doanh nghiệp.