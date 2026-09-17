Ngày 17/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230; Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra, giám sát 230 ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành tổng cộng 126 văn bản liên quan đến công tác cán bộ. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận việc thực hiện các quy định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cơ bản bảo đảm nguyên tắc, quy trình. Công tác rà soát số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được triển khai theo yêu cầu của Trung ương.

Một nội dung được đoàn kiểm tra ghi nhận là Gia Lai đã chủ động đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức theo hướng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và sản phẩm công việc; thực hiện tốt các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tỉnh đã xây dựng nội dung đánh giá cán bộ, công chức gắn với danh mục sản phẩm công việc chuẩn, từng bước chuyển từ phương pháp đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nội dung này được triển khai ở cả khối chính quyền và khối Đảng.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phân công trách nhiệm, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy và bảo đảm hoạt động của chính quyền các cấp được liên tục, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp.

Đoàn cũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đối với những vị trí có yêu cầu chuyên môn mới, nhất là lĩnh vực chuyển đổi số, đất đai, môi trường, đầu tư, quy hoạch và các nhiệm vụ quản lý ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá công tác tổ chức cán bộ của tỉnh được triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ, không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản mà đã được tổ chức thực hiện trên thực tế.

Đồng chí ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy các mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, tồn tại được phát hiện qua kiểm tra; chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục rà soát quy hoạch, cơ cấu, số lượng và chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031; quan tâm cơ cấu độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ có chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; rà soát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là ở cấp cơ sở để kịp thời tháo gỡ.

Đồng chí Lê Hoài Trung yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng những vị trí có yêu cầu chuyên môn mới, nhất là lĩnh vực chuyển đổi số, đất đai, môi trường, đầu tư, quy hoạch và các nhiệm vụ quản lý ở cơ sở.

Trong bối cảnh quy mô địa bàn và khối lượng nhiệm vụ tại cấp xã có sự thay đổi, tỉnh cần đánh giá lại năng lực, cơ cấu và nhu cầu cán bộ; gắn việc bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm với đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.

Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ đi nước ngoài, xác minh tiêu chuẩn chính trị và quản lý việc tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa những vấn đề phức tạp phát sinh.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại; tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

​