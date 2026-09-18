Đóng góp của Kiểm toán nhà nước Việt Nam tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI

Ngày 17/9, tại Astana (Kazakhstan) đã diễn ra Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 63 nhằm rà soát kết quả hoạt động kể từ kỳ họp trước, xem xét các định hướng lớn về quản trị, tài chính, phát triển năng lực, chia sẻ tri thức và chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI lần thứ 17 vào năm 2027.

Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự cuộc họp.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán ASOSAI, các Ủy ban chuyên môn, Cơ quan Sáng kiến Phát triển INTOSAI (IDI) cùng các quan sát viên được mời.

Tại cuộc họp, đoàn Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham gia với tư cách thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI, cùng Kiểm toán nhà nước Iran giám sát việc bỏ phiếu lựa chọn Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2027-2030 và cơ quan đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 18.

Các báo cáo trình cuộc họp ghi nhận những đóng góp của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn của ASOSAI.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam là một trong 6 cơ quan kiểm toán tối cao thuộc ASOSAI tham gia Chương trình kiểm toán hợp tác toàn cầu về các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia cuộc kiểm toán hợp tác lần thứ 7 của Nhóm công tác về kiểm toán môi trường với chủ đề kiểm toán tài nguyên khoáng sản; đồng thời đóng góp bài viết về kiểm toán mua sắm công cho Tạp chí ASOSAI số tháng 10/2025.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng tiếp tục có đóng góp tự nguyện vào nguồn lực chung của ASOSAI, qua đó hỗ trợ các hoạt động phát triển năng lực và chia sẻ tri thức của tổ chức.

Tại cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 63, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng bày tỏ Kiểm toán nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp tích cực vào các sáng kiến và hoạt động của cộng đồng ASOSAI thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2027, tiến tới trở thành thành viên của Ban Điều hành ASOSAI.

Với những nỗ lực này, Kiểm toán nhà nước mong muốn góp phần đẩy mạnh năng lực chuyên môn và sự lớn mạnh của tổ chức cũng như của các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên.

Toàn cảnh cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 63. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc họp, Ban Điều hành thông qua Biên bản Cuộc họp lần thứ 62, báo cáo của Chủ tịch ASOSAI và Tổng Thư ký ASOSAI về hoạt động của Ban Điều hành, Ban Thư ký kể từ kỳ họp trước, Báo cáo tài chính năm 2025 và việc xây dựng dự toán ngân sách giai đoạn 2027-2029, cùng nhiều văn kiện khác.

Về công tác tổ chức, Ban Điều hành xem xét các nội dung liên quan đến đề cử Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2027-2030; đề cử cơ quan đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 18 năm 2030; xác định thời gian, địa điểm Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 64; đề xuất kết nạp Cơ quan Kiểm toán tối cao Timor Leste; sử dụng Quỹ ASOSAI hỗ trợ các nhóm công tác; thành lập Giải thưởng ASOSAI về thành tích xuất sắc trong kiểm toán công; thành lập Nhóm công tác về kiểm toán chiến lược trong điều kiện chuyển đổi số.

Cùng ngày, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước đã có cuộc gặp làm việc với Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga do bà Galina Izotova, Phó Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga, dẫn đầu.

Tại cuộc gặp làm việc với Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo hai cơ quan khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga được xác định là nền tảng thuận lợi để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao.

Hai bên nhất trí trong đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga trong tháng 9 vừa qua là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Nga có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cơ quan, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt truyền thống giữa hai đất nước.

Chia sẻ về thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước Nga, Phó Chủ tịch Galina Izotova cho biết một trong những trọng tâm của cơ quan là đẩy mạnh kiểm toán dựa trên dữ liệu đầy đủ, có chất lượng; sử dụng các công cụ phân tích và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phía Kiểm toán nhà nước Nga đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của Kiểm toán nhà nước Việt Nam đối với các hoạt động và sáng kiến hợp tác trong thời gian Kiểm toán nhà nước Nga đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Những đóng góp này thể hiện tinh thần phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong cộng đồng kiểm toán công quốc tế.

Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga mong muốn Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, đặc biệt là các Nhóm công tác và sáng kiến do Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga chủ trì, có thể kể đến Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán mua sắm công, Trường Đại học điện tử INTOSAI (U-INTOSAI).

Theo phía Nga, nền tảng này có khoảng 300 khóa học trực tuyến, tạo điều kiện để các cơ quan kiểm toán tối cao tiếp cận và trao đổi kiến thức chuyên môn. Phía Nga cũng cung cấp thông tin về thư viện báo cáo kiểm toán của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới để Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm, phục vụ nghiên cứu và hoạt động kiểm toán.

Tại cuộc hội đàm, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thông báo trong thời gian tới Kiểm toán nhà nước sẽ tập trung xây dựng Chiến lược phát triển của ngành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, sửa đổi luật kiểm toán nhà nước, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh kiểm toán hoạt động đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công. Do đó, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đề nghị Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực nêu trên, đặc biệt là ứng dụng và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số trong hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng khẳng định Kiểm toán nhà nước Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của các cộng đồng kiểm toán quốc tế, cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là các sáng kiến và hoạt động hợp tác mà Kiểm toán nhà nước Liên bang Nga chủ trì triển khai.

Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, làm việc dự kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tới Liên bang Nga trong thời gian tới. Phía Kiểm toán nhà nước Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung, chủ đề mà Kiểm toán nhà nước Việt Nam quan tâm./.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế Tham dự hội thảo quốc tế tại Astana, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cùng các cơ quan kiểm toán và tổ chức quốc tế thảo luận, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, AI, dữ liệu lớn và phát triển bền vững.