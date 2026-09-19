Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gìn cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Sáng 19/9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông."

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan và cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt “Bác Hồ với ngày hội non sông."

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” khánh thành hôm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với Người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển. Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay, để con cháu được sống trong hòa bình và có điều kiện phát triển tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay; phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa./.